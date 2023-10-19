"التموين": نشاط التجارة الداخلية تجاوز 7 تريليونات جنيه خلال 9 سنوات

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن أنشطة التجارة الداخلية سواء تجارة الجملة أو تجارة التجزئة إضافة إلى التجارة الإلكترونية، نجحت في ضخ استثمارات جديدة خلال العام الماضي 2022/ 2023 تتعدى الـ5 مليارات جنيه مصري.

وأضاف عشماوي أن السوق المصرية قامت بعدة افتتاحات واسعة ومستمرة على مدار الـ9 سنوات الماضية، حيث استطاع نشاط قطاع التجارة الداخلية خلال تلك الفترة تجاوز حاجز الـ7 تريليونات جنيه مصري استثمارات كلية، وهو ما يمثل إنجازًا ضخمًا بكل المقاييس العالمية، وخاصة خلال الأعوام الثلاثة الماضية التي عانت من ندرة التوسعات في هذا القطاع وتخوف البعض من ضخ رءوس أموال جديدة، كما نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير مخزون احتياطي من السلع الأساسية يكفي لمدة 6 أشهر في المتوسط تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار تأمين مخزون استراتيجي من كل السلع الغذائية.

جاء ذلك خلال افتتاح عشماوي، نيابة عن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الفرع الـ24 لسلسلة محلات في مجال السوبر ماركت وتجارة التجزئة بمدينة العبور، تقدر استثماراته بنحو 50 مليون جنيه.

وصرح الدكتور إبراهيم عشماوي بأن الفرع الجديد يقع بمحافظة القليوبية في مدينة العبور وبمحيط مدينة القاهرة ليكون الفرع هو أول الفروع في خطة توسعاته هذا العام التي بدأت فى النصف الثاني من عام 2023، والتي تشمل حسب المخطط الوصول بعدد الفروع الجديدة إلى ثمانية فروع قبل نهاية العام المالي في يونيو من عام 2024 وباستثمارات إجمالية تقدر بـ 320 مليون جنيه خلال العام المالي.

فرع السوبر ماركت على مساحة 1100 متر مربع وباستثمارات بـ50 مليون جنيه

يأتي الفرع الجديد الذي يقع على محور العبور الرئيسي أمام أرض الجولف بالعبور على مساحة 1100 متر مربع وباستثمارات تمويلية وتشغيلية تقدر بـ 50 مليون جنيه، مدفوعًا بنجاحات قطاع تجارة التجزئة من ناحية وتوسعاتها الناجحة في السوق المصرية من ناحية أخرى.