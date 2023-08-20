عشماوى: زيادة عدد معاملات السجل التجارى لـ3.8 مليون معاملة خلال العام المالى 2022/23023 مقارنة بـ1.5 مليون معاملة فى العام قبل الماضى

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن عدد معاملات السجل التجاري على مدار العام المالى 2022/2023 بلغت 3.8 مليون معاملة مقارنة بعدد 1.5 مليون معاملة في العام المالى 2021/2022، وذلك نتيجة التوسع في تطوير مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية مميزة، علاوة على إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد، كما تمت إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد وأيضًا من خلال بوابة مصر الرقمية.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية اليوم الأحد مكتب السجل التجاري النموذجي دخل المركز التجاري بالمنطقة التجارية/ اللوجيستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، حيث يعد أول مكتب سجل تجارى داخل منطقة لوجيستية/ تجارية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي وتيسير الحصول على خدمات متميزة في إطار خطة وزارة التموين لميكنة الخدمات.

وتفقد أيضًا وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الخدمات المقدمة من مكتب السجل التجاري النموذجي المميز، والوقوف على مدى جودة الخدمات المقدمة واستمع الوزير إلى آليات منظومة العمل، مشيدًا بأداء الخدمات المقدمة داخل المكتب النموذجي، لافتًا إلى أنّ هذا المكتب يقدم مجموعة خدمات للعملاء، وأنه بصدد تعميم إنشاء المكاتب النموذجية المميزة على مستوى كل محافظة الجمهورية، وذلك تيسيرًا على المواطنين، ورفع كفاءة وفاعلية منظومة العمل لتقدم خدمة أفضل.