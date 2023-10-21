الاتحاد السكندري في مهمة صعبة أمام بلدية المحلة بدوري نايل

يحل الاتحاد السكندري ضيفًا على فريق بلدية المحلة في الرابعة عصر اليوم بملعب غزل المحلة، في الأسوع الرابع من مسابقة دوري نايل .

بلدية المحلة بقيادة أحمد عبد الرؤوف يحتل المركز التاسع برصيد أربع نقاط من الفوز على المقاولون 2- صفر والهزيمة أمام سموحة بهدفين، والتعادل مع إف سي زد 3-3، ويسعى الفريق لتحقيق الفوز ورفع رصيده إلى سبع نقاط.

عبد الرؤوف يجهز بديل ماجد هاني

أحمد عبد الرؤوف جهز البديل لماجد هامي لاعب الوسط الذي يغيب بسبب الإيقاف بعد طرده في مباراة إف سي زد كما حرص أحمد عبد الرؤوف علىدراسة فريق الاتحاد السكندري وشرح للاعبيه نقاط القوة والضعف في صفوفه .

على الجانب الآخر، يحتل الاتحاد السكندري بقيادة طارق العشري المركز العاشر برصيد أربع نقاط من الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد والهزيمة أمام الإسماعيلي 1- 3 والتعادل مع الجونة 2-2 ويعاني الاتحاد السكندري من غيابات مؤثرة أمثال الأنجولي كريستوفاو مابولولو هداف الفريق ما دفع طارق العشري للاستعانة لاعبين لم يشاركو في المباريات الثلاث الأولى أمثال الحبيب حسن وعمرو صالح وعبد الغني محمد ورغم الغيابات يسعى الاتحاد السكندري للفوز والوصول للنقطة السابعة.

قائمة الاتحاد السكندري لمباراة البلدية

طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري اختار20 لاعبا في قائمة المباراة وهم :المهدي سليمان وعمرو خليل وهشام صلاح ومحمود شبانة والحبيب حسن وكريم الديب وعمرو صالح ومصطفى إبراهيم وإسلام أبو سليمة وخالد الغندور وناصر ناصر وهاني الطامي وعبدالغني محمد وعمر طارق الوحش وأحمد عيد وفرانك الآن وأحمد عادل ميسي وبيكالي أوبامي وبنجامين بواتينج ورجب عمران.

وشهدت القائم غياب كريستوفاو مابولولو وأحمد الشيخ وسيف تقا وأحمد ياسين ومورو ساليفو وعمر صلاح وفوزي الحناوي وأحمد غنيم وبلال السيد وزغلول الدسوقي

يدير المباراة محمود ناصف ويساعده أحمد لطفي وأحمد شعبان ومعهم السيد شعبان حكما رابعا وعمرو الشناوي حكم فيديو ومحمد علاء هاشم مساعد حكم فيديو.