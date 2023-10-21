بوادر عصيان وتمرد بين موظفى الإدارة الأمريكية احتجاجًا على دعم واشنطن إسرائيل

يبدو أن هناك حالة من الرفض لقرارات ودعم الإدارة الأمريكية، بقيادة جو بايدن، حكومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث نقلت وسائل إعلام عالمية أن هناك حالة من الرفض والإحباط بين الموظفين داخل وزارة الخارجية الأمريكية، فضلًا عن استقالة أحد الموظفين بسبب الدعم الأمريكي لحكومة وجيش الاحتلال ضد غزة.

بلينكن يعقد اجتماعات لاحتواء التمرد

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية وموقع المونيتور الأمريكي وصحيفة هافينغتون بوست، عقد وزير الخارجية أنتوني بلينكن "جلسات استماع" مع موظفين مسلمين وعرب أمريكيين ويهود، وسط إحباط داخلي متزايد بشأن تعامل الوزارة مع الحرب في إسرائيل وغزة.

وجاءت الاجتماعات بعد استقالة مسئول في وزارة الخارجية هذا الأسبوع احتجاجًا على استمرار الدعم الأمريكي لحملة القصف الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 4000 شخص.

وبعد ظهر أمس الجمعة، التقى بلينكن مجموعة صغيرة من موظفي وزارة الخارجية الذين هم أعضاء في منظمتين للموظفين العرب الأمريكيين والمسلمين، كما عقد كبير الدبلوماسيين الأمريكيين اجتماعًا تم الترتيب له مع مجموعة من الموظفين اليهود في الوزارة.

ووصف مصدر مطلع على أحد الاجتماعات بأنها "فرصة لبلينكن للاستماع مباشرة إلى القوى العاملة منذ رحلته إلى المنطقة".

الدعم الأمريكي لإسرائيل يهدد إدارة بايدن

وكشف موقع المونيتور أن بلينكن عاد مؤخرًا من رحلة سريعة إلى المنطقة تهدف إلى إظهار التضامن مع إسرائيل، وتهدئة التوترات في أعقاب هجوم المقاومة عبر الحدود في 7 أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل 1400 شخص على الأقل فى إسرائيل، وسارعت إدارة بايدن إلى التعهد بتقديم الدعم الثابت لإسرائيل، الحليف الأقرب للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وتقوم الولايات المتحدة حاليًا بتزويد إسرائيل بالذخائر الهجومية، بما في ذلك قذائف المدفعية والقنابل الجوية، فضلًا عن صواريخ اعتراضية بديلة لنظام الدفاع المضاد للصواريخ "القبة الحديدية".

وقدم بايدن يوم الجمعة إلى الكونجرس طلب تمويل طارئ شامل يتضمن 14 مليار دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل، بالإضافة إلى تمويل إنساني لإسرائيل وقطاع غزة.

وتأتي اجتماعات بلينكن في الوقت الذي ذكرت فيه صحيفة هافينغتون بوست أن دبلوماسيين أمريكيين يقومون بصياغة برقية معارضة حول نهج إدارة بايدن تجاه الصراع. تعتبر برقية المعارضة بمثابة قناة داخلية للمسئولين للتعبير عن مخاوفهم بشكل خاص.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية مات ميلر، يوم الخميس، إن بلينكن "يرحب بالأشخاص الذين يمارسون قناة المعارضة" و"يجد أنه من المفيد" الاستماع إلى الأصوات المتضاربة.

استقالة مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية بسبب ضرب غزة

وسبق واستقال "جوش بول"، وهو مسئول بوزارة الخارجية يعمل في المكتب الذي يتولى عمليات نقل الأسلحة، وفي رسالة يوم الأربعاء، وصف جوش بول زيادة الأسلحة التي ترسلها الإدارة إلى إسرائيل بأنها "مدمرة وغير عادلة".

وفي رسالة وجهها الخميس إلى موظفي وزارة الخارجية، أقر بلينكن بما قال إنه وقت صعب بالنسبة للكثيرين في الوزارة، على المستويين المهني والشخصي.

وقال بلينكن: "تأثر بعض زملائنا في المنطقة، وخاصة بين موظفينا المحليين، بشكل مباشر من أعمال العنف، بما في ذلك فقدان أحبائهم وأصدقائهم، كما شعر آخرون بتموجات الخوف والتعصب التي يغذيها الصراع بما في ذلك في الولايات المتحدة".