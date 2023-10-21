السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بوادر عصيان وتمرد بين موظفى الإدارة الأمريكية احتجاجًا على دعم واشنطن إسرائيل

أمريكا
أمريكا

يبدو أن هناك حالة من الرفض لقرارات ودعم الإدارة الأمريكية، بقيادة جو بايدن، حكومة وجيش  الاحتلال الإسرائيلي، حيث نقلت وسائل إعلام عالمية أن هناك حالة من الرفض والإحباط بين الموظفين داخل وزارة الخارجية الأمريكية، فضلًا عن استقالة أحد الموظفين بسبب الدعم الأمريكي لحكومة وجيش الاحتلال ضد غزة.

بلينكن يعقد اجتماعات لاحتواء التمرد

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية وموقع المونيتور الأمريكي وصحيفة هافينغتون بوست، عقد وزير الخارجية أنتوني بلينكن "جلسات استماع" مع موظفين مسلمين وعرب أمريكيين ويهود، وسط إحباط داخلي متزايد بشأن تعامل الوزارة مع الحرب في إسرائيل وغزة.

وجاءت الاجتماعات بعد استقالة مسئول في وزارة الخارجية هذا الأسبوع احتجاجًا على استمرار الدعم الأمريكي لحملة القصف الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 4000 شخص.

وبعد ظهر أمس الجمعة، التقى بلينكن مجموعة صغيرة من موظفي وزارة الخارجية الذين هم أعضاء في منظمتين للموظفين العرب الأمريكيين والمسلمين، كما عقد كبير الدبلوماسيين الأمريكيين اجتماعًا تم الترتيب له مع مجموعة من الموظفين اليهود في الوزارة.

ووصف مصدر مطلع على أحد الاجتماعات بأنها "فرصة لبلينكن للاستماع مباشرة إلى القوى العاملة منذ رحلته إلى المنطقة".

txt

"القاهرة الإخبارية": مصر تستهدف حشد الرأي العام العالمي لرفض تهجير أهالي غزة

الدعم الأمريكي لإسرائيل يهدد إدارة بايدن

وكشف موقع المونيتور أن بلينكن عاد مؤخرًا من رحلة سريعة إلى المنطقة تهدف إلى إظهار التضامن مع إسرائيل، وتهدئة التوترات في أعقاب هجوم المقاومة عبر الحدود في 7 أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل 1400 شخص على الأقل فى إسرائيل، وسارعت إدارة بايدن إلى التعهد بتقديم الدعم الثابت لإسرائيل، الحليف الأقرب للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وتقوم الولايات المتحدة حاليًا بتزويد إسرائيل بالذخائر الهجومية، بما في ذلك قذائف المدفعية والقنابل الجوية، فضلًا عن صواريخ اعتراضية بديلة لنظام الدفاع المضاد للصواريخ "القبة الحديدية".

وقدم بايدن يوم الجمعة إلى الكونجرس طلب تمويل طارئ شامل يتضمن 14 مليار دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل، بالإضافة إلى تمويل إنساني لإسرائيل وقطاع غزة.

وتأتي اجتماعات بلينكن في الوقت الذي ذكرت فيه صحيفة هافينغتون بوست أن دبلوماسيين أمريكيين يقومون بصياغة برقية معارضة حول نهج إدارة بايدن تجاه الصراع. تعتبر برقية المعارضة بمثابة قناة داخلية للمسئولين للتعبير عن مخاوفهم بشكل خاص.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية مات ميلر، يوم الخميس، إن بلينكن "يرحب بالأشخاص الذين يمارسون قناة المعارضة" و"يجد أنه من المفيد" الاستماع إلى الأصوات المتضاربة.

txt

"القاهرة الإخبارية": مصر تستهدف حشد الرأي العام العالمي لرفض تهجير أهالي غزة

استقالة مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية بسبب ضرب غزة

وسبق واستقال "جوش بول"، وهو مسئول بوزارة الخارجية يعمل في المكتب الذي يتولى عمليات نقل الأسلحة، وفي رسالة يوم الأربعاء، وصف جوش بول زيادة الأسلحة التي ترسلها الإدارة إلى إسرائيل بأنها "مدمرة وغير عادلة".

وفي رسالة وجهها الخميس إلى موظفي وزارة الخارجية، أقر بلينكن بما قال إنه وقت صعب بالنسبة للكثيرين في الوزارة، على المستويين المهني والشخصي.

وقال بلينكن: "تأثر بعض زملائنا في المنطقة، وخاصة بين موظفينا المحليين، بشكل مباشر من أعمال العنف، بما في ذلك فقدان أحبائهم وأصدقائهم، كما شعر آخرون بتموجات الخوف والتعصب التي يغذيها الصراع بما في ذلك في الولايات المتحدة".

txt

"فايننشال تايمز": التصعيد في غزة التحدي الأكبر لواشنطن منذ 1990

 

الادارة الامريكية الخارجية الامريكية غزة إسرائيل بايدن

الأكثر قراءة

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب

بعد فشل محاولات التهجير إلى مصر.. أمريكا تفجر مفاجأة بشأن مستقبل غزة

عاجل.. استقالة وزير العدل البلجيكى بعد هجوم بروكسل

عاجل.. «العفو الدولية»: وثقنا بالأدلة ارتكاب جرائم حرب فى الهجمات الإسرائيلية بغزة

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

أماكن انطلاق مظاهرات مصر اليوم لدعم فلسطين وموعدها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

د هند جاد

يا وحدك

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدًا

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب

لحظة تسلم إسرائيل رهينتين أمريكيتين من غزة (صورة)

أول صورة لهما.. كواليس استقبال إسرائيل رهينتين أمريكيتين بعد إطلاق سراحهما من غزة