السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": مصر تستهدف حشد الرأي العام العالمي لرفض تهجير أهالي غزة

غزة
غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" الإخبارية في نبأ عاجل، أن مصر تستهدف حشد الرأي العام العالمي لرفض تهجير أهالي قطاع غزة.

وأكدت القناة أن مصر تستضيف قمة القاهرة للسلام، اليوم، في ظل الأوضاع العصيبة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية، خاصة قطاع غزة المحاصر من قبل إسرائيل.

انتشال القضية الفلسطينية من الموت والتصفية

وتستهدف قمة القاهرة للسلام العودة لمسار التهدئة في غزة، والتى تمثل فرصة مثالية لانتشال القضية الفلسطينية من الموت والتصفية.

وتأتي القمة بالتزامن مع الجهود الحثيثة المكثفة التى تبذلها مصر من أجل وقف إطلاق النار، وتحقيق التهدئة واستئناف عملية السلام والحفاظ علي الحق الفلسطيني فى بناء وطنه.

مصر قطاع غزة غزة قمة القاهرة للسلام الأراضي الفلسطينية فلسطين القضية الفلسطينية

مواد متعلقة

أسامة الأزهرى يشارك تأييد المواطنين فى مظاهرات دعم الرئيس بشأن القضية الفلسطينية

الأمين العام للأمم المتحدة: ليس هناك وقت محدد لدخول المساعدات لقطاع غزة

"مصر هى العمود الفقرى".. النص الكامل لكلمة أنطونيو جوتيريش أمام معبر رفح

الأمين العام للأمم المتحدة يصل معبر رفح تمهيدًا لإدخال المساعدات إلى غزة (بث مباشر)

"القاهرة الإخبارية" تبرز مواقف الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن تجاه التصعيد في غزة

استعدادات لاستقبال الأمين العام للأمم المتحدة بمعبر رفح

جوتيريش يصل إلى مطار العريش

مؤتمر صحفى لجوتيريش بعد قليل استعدادًا لدخول المساعدات إلى غزة

الأكثر قراءة

سفارة أمريكا في إسرائيل: تلقينا معلومات بأن معبر رفح سيُفتح في العاشرة صباحا

عاجل.. «العفو الدولية»: وثقنا بالأدلة ارتكاب جرائم حرب فى الهجمات الإسرائيلية بغزة

عاجل.. استقالة وزير العدل البلجيكى بعد هجوم بروكسل

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 21-10-2023 بمحلات الصاغة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم السبت 21-10-2023 والقنوات الناقلة لها

سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 21-10-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

د هند جاد

يا وحدك

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدًا

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

صور

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

محطة تل أبيب

المزيد

لحظة تسلم إسرائيل رهينتين أمريكيتين من غزة (صورة)

أول صورة لهما.. كواليس استقبال إسرائيل رهينتين أمريكيتين بعد إطلاق سراحهما من غزة

مكتب نتنياهو: الرهينتان المفرج عنهما من غزة فى طريقهما إلى قاعدة عسكرية إسرائيلية