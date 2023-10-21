"القاهرة الإخبارية": مصر تستهدف حشد الرأي العام العالمي لرفض تهجير أهالي غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" الإخبارية في نبأ عاجل، أن مصر تستهدف حشد الرأي العام العالمي لرفض تهجير أهالي قطاع غزة.

وأكدت القناة أن مصر تستضيف قمة القاهرة للسلام، اليوم، في ظل الأوضاع العصيبة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية، خاصة قطاع غزة المحاصر من قبل إسرائيل.

انتشال القضية الفلسطينية من الموت والتصفية

وتستهدف قمة القاهرة للسلام العودة لمسار التهدئة في غزة، والتى تمثل فرصة مثالية لانتشال القضية الفلسطينية من الموت والتصفية.

وتأتي القمة بالتزامن مع الجهود الحثيثة المكثفة التى تبذلها مصر من أجل وقف إطلاق النار، وتحقيق التهدئة واستئناف عملية السلام والحفاظ علي الحق الفلسطيني فى بناء وطنه.