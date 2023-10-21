ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 292 ألفًا و850 جنديًا منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 292 ألفًا و850 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 5 آلاف و63 دبابة و9 آلاف و612 من المركبات المدرعة و7 آلاف و17 من النظم المدفعية و822 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و548 من أنظمة الدفاع الجوي و320 طائرة مقاتلة و324 مروحية و20 سفينة حربية، فضلا عن 9 آلاف و391 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 990 من المعدات الخاصة و5 آلاف و330 طائرة مسيرة وإسقاط 1535 من صواريخ كروز وغواصة واحدة".

ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 292 ألفا و850 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

ويذكر أن بحث المستشار الألماني أولاف شولتس هاتفيًا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الوضع السياسي والعسكري والإنساني في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية ستيفن هيبستريت إن الرئيس زيلينسكي أبلغ شولتس بآثار الهجمات الروسية الأخيرة، وشكر الحكومة الألمانية على دعمها العسكري، وخاصة لتعزيز الدفاع الجوي الأوكراني

وأضاف أن المستشار الألماني أعاد التأكيد على تضامن بلاده المستمر والثابت مع أوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي.. وأن ألمانيا ستواصل دعم أوكرانيا، بما في ذلك المجال العسكري، بالتنسيق الوثيق مع الشركاء الأوروبيين والدوليين.

ولفت المتحدث إلى أن الجانبين اتفقا على مواصلة تبادل وجهات النظر البناءة بهدف الحصول على دعم عالمي للتوصل إلى حل سلمي.