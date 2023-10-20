الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أوكرانيا تعلن حصاد 57.6 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية

ذكرت وزارة السياسة الزراعية والأغذية في أوكرانيا، أن المزارعين الأوكرانيين حصدوا حتى الآن 57.6 مليون طن من محاصيل الحبوب والبذور الزيتية.

عمليات الحصاد

وأوضحت الوزارة - في بيان صحفي، حسبما أفادت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية اليوم الجمعة - "أنه على وجه الخصوص، تمت عمليات الحصاد في أزيد من 8.275 مليون هكتار بقدرة إنتاجية تبلغ 47.4 قنطار للهكتار الواحد، في حين تم درس أكثر من 39.228 مليون طن من الحبوب".

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وأضاف البيان أن المزارعين الأوكرانيين جمعوا بالفعل أكثر من 22.359 مليون طن من القمح من 4.694 مليون هكتار (بقدرة إنتاجية 47.6 قنطار للهكتار الواحد)، و9.282 مليون طن من الذرة من أكثر من 1.376 مليون هكتار (67.4 قنطار للهكتار الواحد)، و5.863 مليون طن من الشعير من 1.504 مليون هكتار (39 قنطار للهكتار)، و396.8 ألف طن من البازلاء من 154.4 ألف هكتار (25.7 قنطار للهكتار).

بالإضافة إلى ذلك، حصد المزارعون الأوكرانيون 203.6 ألف طن من نبات الحنطة السوداء من 136.6 ألف هكتار (بقدرة إنتاجية 14.9 قنطار للهكتار الواحد)، و162.4 ألف طن من نبات الدخن من 77.4 ألف هكتار (21 قنطارًا للهكتار الواحد)، و 961.6 ألف طن من الحبوب الأخرى. 

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أما بالنسبة لمحاصيل البذور الزيتية، فقد حصد المزارعون الأوكرانيون بالفعل 18.457 مليون طن منها من 7.395 مليون هكتار، كما تم جمع إجمالي 10.211 مليون طن من بذور عباد الشمس من أكثر من 4.357 مليون هكتار (بقدرة إنتاجية تبلغ 23.4 قنطار للهكتار الواحد)، و4.241 مليون طن من فول الصويا من أكثر من 1.641 مليون هكتار (25.8 قنطار للهكتار الواحد)، و4.005 مليون طن من بذور اللفت – من 1.396 مليون هكتار (28.7 قنطار للهكتار الواحد).

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