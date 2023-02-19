كاتب: أوكرانيا تعلن وجود نقص فى الدفاعات الجوية وبريطانيا تتدخل للمساعدة

قال الكاتب الصحفي محمد منير إن دعم أوكرنيا بالأسلحة كانت ترفضه بعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا وفرنسا، ولكن الوضع الآن تغير وأصبح هناك دعم بأسلحة دفاعية كرسالة لمحاولة إنهاء هذه الحرب.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "مطروح للنقاش"، مع الإعلامية آية لطفي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن العالم لم يعد يتحمل هذه الخسائر الناتجة عن تلك الحرب وهذا سينعكس على قوة أوكرانيا في دفاعها أمام روسيا.

أوكرانيا تعلن عن وجود نقص في الدفاعات الجوية لديها

وأشار إلى أن أوكرانيا أعلنت أن لديها نقصًا في الدفاعات الجوية وهذا مرتبط بالقوة البشرية من الطيارين المؤهلين لخوض هذه العمليات، مبينًا أن ريشي سوناك، رئيس وزراء بريطانيا، قال إن بلاده ستدعم أوكرانيا بدفاعات جوية والتدريبات ولكن لم يعلن عن نوعية الطائرات التي سيتم دعم أوكرانيا بها، كما لم يعلن عن الأسلحة التي ستقدمها أمريكا لها.

وتابع أن الجانب البريطاني منذ 4 سنوات تخلى عن بعض الأنظمة الدفاعية من أجل تكلفتها العالية على الجيش البريطاني، ويقال إن هذه الأسلحة هي فعليًا ما يحتاجه الجيش الأوكراني وهذه التدريبات ستضيف للجانب الأوكراني على مستوى دفاعاته.