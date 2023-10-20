انخفاض إنتاج المحاصيل فى الولايات المتحدة

أصدر تقرير العرض والطلب الصادر عن وزارة الزراعة الأمريكية لشهر أكتوبر وتوقع السوق انخفاضًا طفيفًا في الإنتاج الأمريكي وزيادة المخزونات لمحصول 2024/2023 بسبب مخزونات المرحل الأكبر القادمة من محصول 2023/2022.

خفض الإنتاج

وأكدت وزارة الزراعة الأمريكية تحيز خفض الإنتاج، لكن حجمه كان أكبر من توقعات السوق، وفيما يتعلق بالأسهم، حافظت وزارة الزراعة الأمريكية على الرقم، ولم تؤكد التحيز المتوقع من قبل السوق، وجلبت هذه الحقائق لهجة صعودية نسبيًا للتقرير، مع رد فعل السوق بشكل إيجابي بعد صدور الأرقام.

إن اهتمام السوق يتجه بالفعل إلى محصول أمريكا الجنوبية الجديد، والذي يميل إلى أن يكون أعلى بكثير من موسم 2023/2022، ويرجع ذلك أساسًا إلى اتجاه انتعاش المحصول الأرجنتيني، وبالتالي فإننا لا نرى السوق تغير اتجاهها السلبي في المستقبل القريب فقط بسبب أرقام وزارة الزراعة الأمريكية الجديدة للصورة الأمريكية، وسيكون الطقس في أمريكا الجنوبية هو المحدد من الآن وحتى موسم الحصاد في أمريكا الجنوبية.

وأشارت وزارة الزراعة الأمريكية إلى أنه من المتوقع أن يصل محصول فول الصويا الأمريكي إلى 111.7 مليون طن، وكان الرقم أقل من توقعات السوق، التي كانت 112.45 مليون طن.

ومن المتوقع أن تبلغ المخزونات النهائية 5.99 مليون طن، وكانت السوق تراهن على ترحيل 6.42 مليون طن، ولم يطرأ أي تغيير مقارنة بشهر سبتمبر، ورفعت وزارة الزراعة الأمريكية تقديراتها للسحق الأمريكي من (62.32 مليون طن) إلى (62.59 مليون طن)، وبالنسبة للصادرات، كان هناك تخفيض من (48.716 مليون طن) إلى (47.763 مليون طن).

فيما يتعلق بالصورة العالمية توقعت وزارة الزراعة الأمريكية أن يصل محصول فول الصويا العالمي في 2024/2023 إلى 399.5 مليون طن، وفي سبتمبر كانت التوقعات 401.33 مليون، وتم تخفيض المخزون النهائي من 119.25 مليون إلى 115.62 مليون طن، وكانت السوق تتوقع 119.6 مليون طن.

وتتوقع وزارة الزراعة الأمريكية أن يصل المحصول الأمريكي إلى 111.7 مليون طن، كما ذكرنا سابقًا، ومن المتوقع أن يصل المحصول البرازيلي إلى 163 مليون طن، وبالنسبة للأرجنتين من المتوقع إنتاج 48 مليون طن، ولم تكن هناك تغييرات في التقديرات، ومن المتوقع أن تستورد الصين 100 مليون طن دون تغيير أيضًا.

وتقدر المخزونات العالمية في 2023/2022 بنحو 101.89 مليون طن، بينما كانت السوق تراهن على 103.3 مليون طن.