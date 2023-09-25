الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الزراعة والتجارة الأمريكية ـ الصينية.. ما القصة؟

امريكا والصين
امريكا والصين

سلّطت صحيفة آسيا تايمز الضوء على العجز الأمريكي في الزراعة، مشيرة إلى أنه ربما كان الانخفاض المتوقع في الصادرات الزراعية الأمريكية إلى الصين بقيمة 3 مليارات دولار في السنة المالية 2024 أمرًا حتميًا وربما صحيًا. 

لكن على مر السنين، كانت الزراعة بمثابة نقطة مضيئة في الصورة التجارية الأمريكية القاتمة في كثير من الأحيان، وتصدر الولايات المتحدة تقليديا كميات من المنتجات الزراعية أكبر مما تستورد، وهو ما يعوض جزئيا العجز التجاري الضخم في السلع المصنعة، لقد كانت هذه نقطة فخر بين المزارعين ومربي الماشية الأمريكيين، وفق اسيا تايمز. 

في الآونة الأخيرة، تجاوزت الواردات الزراعية الصادرات وفي العامين الماليين 2019 و2020، واجهت الولايات المتحدة عجزاً تجارياً بقيمة 1.3 مليار دولار و3.7 مليار دولار. 

وعادت الفوائض في 2021 (8.5 مليار دولار) و2022 (1.9 مليار دولار)، لكن وزارة الزراعة الأمريكية تتوقع الآن عجزا قدره 19 مليار دولار في عام 2023 و27.5 مليار دولار في عام 2024.

عجزا تجارياً صغيراً 

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وواجهت الولايات المتحدة عجزًا تجاريًا صغيرًا في العامين الماليين 2019 و2020، وتتوقع وزارة الزراعة الأمريكية عجزًا أكبر في العامين الماليين 2023 و2024، وعلى جانب واحد من الدفتر، هناك زيادات في الواردات من منتجات معينة يمكن أن تشكل تهديدات تنافسية، من بينها لحوم البقر وبعض الفواكه والخضراوات.

ووفقاً للتقرير الصادر اليوم، فإن من الجانب الآخر، تشير الدلائل إلى توقف الصادرات الزراعية عن النمو، حسبما افادت الصحيفة. 

خلال العامين المقبلين، تتوقع وزارة الزراعة الأمريكية انخفاضًا كبيرًا في الصادرات، من 196.1 مليار دولار في العام الماضي لـ177.5 مليار دولار هذا العام، وانخفاضًا آخر إلى 172 مليار دولار في السنة المالية 2024.

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