السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد تراجع دعم أمريكا.. زيلينسكى يحشد بكندا ويحصل على 650 مليون

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حليفه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الذي تعهد بتقديم مساعدات إضافية للدولة التي تمزقها الحرب، وذلك في محطة زيلينسكي الثالثة ضمن جولة تهدف إلى تعزيز الدعم الدولي لبلاده.

وكان زيلينسكي، ألقى في وقت سابق هذا الأسبوع كلمة أمام الأمم المتحدة وتوقف في واشنطن، لاجتماعات مع الكونجرس الأمريكي والرئيس جو بايدن، الذي وعد بتسليم دبابات أمريكية في وقت قريب لتعزيز ترسانة أوكرانيا.

وتضم كندا ثاني أكبر جالية من الأوكرانيين، وعبّر زيلينسكي في خطاب أمام البرلمان، عن شكره للدعم المقدم لكييف منذ اندلاع الحرب مع روسيا في فبراير 2022.

وقال: "عندما ندعو العالم لدعمنا، فإن الأمر لا يتعلق فقط بنزاع عادي، بل يتعلق بإنقاذ حياة الملايين من الناس - خلاصنا بالمعنى الحرفي".

وأضاف أن كندا "دائماً ما دافعت عن العدالة ولم يكن لدي أدنى شك في وقوفكم إلى جانب الحرية والعدالة عندما شنت روسيا حرباً شاملة ضد أوكرانيا.. شكراً لكم".

وختم زيلينسكي كلمته بعبارة للسكان الأصليين أطلعته عليها الحاكمة العامة لكندا ماري سايمون، وترجمتها تقريباً "لا تستسلم، ابقَ قوياً رغم كل الصعاب".

من جهته، تعهّد ترودو مواصلة "دعم كندا الثابت" لكييف، وأعلن الجمعة عن مساعدة إضافية بقيمة 650 مليون دولار كندي على مدى ثلاث سنوات.

وتشمل المساعدات 50 آلية مدرعة وتدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات من طراز اف-16، تضاف إلى 6.6 مليار دولار أمريكي (8.9 مليار دولار كندي) قدمتها أوتاوا سابقاً.

وقال ترودو أمام البرلمان "التاريخ سيحكم علينا بناء على كيفية دفاعنا عن القيم الديمقراطية. وأوكرانيا على رأس الأولويات في هذا التحدي الكبير الذي نواجهه في القرن الحادي والعشرين".

وأضاف: "سنكون معكم ومع جميع أبطال هذه المعركة الباسلة طالما لزم الأمر".

ومن المقرر أن يتوجه زيلينسكي لاحقاً مع ترودو إلى تورونتو لعقد اجتماعات مع رجال أعمال وأعضاء من الجالية الأوكرانية الكندية.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رئيس الوزراء الكندى زيلينسكي الكونجرس الأميريكي

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