الأربعاء 27 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مسئول أوكرانى سابق: كييف فى طريقها للاستسلام من دون دعم أمريكى

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

كشف أوليج سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن القوات المسلحة الأوكرانية لن تكون قادرة على مواصلة العمليات العسكرية دون دعم أمريكي وستضطر إلى الاستسلام.

 

وحسب وكالة سبوتنيك الروسية، قال سوسكين على مدونته بموقع "يوتيوب": "إذا توقف تمويل القوات المسلحة الأوكرانية من الولايات المتحدة، فعندها سيتعين على أوكرانيا التوقيع على الاستسلام، لأنه لن يكون هناك ما يمكن القتال به".

 

وأضاف سوسكين أن مثل هذا السيناريو ممكن تمامًا، لأن الكونجرس الأمريكي لم يوافق بعد على حزمة مساعدات جديدة لسلطات كييف بسبب الخلافات القائمة.

 

وأشار إلى أنه ينبغي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن يفكر في اتخاذ قرارات جدية، بما في ذلك رفع الأحكام العرفية، لأنه دون الأسلحة والمال، لا تستطيع القوات الأوكرانية التقدم ببساطة.

 

ولفت "الوضع أصبح مأساويا بالفعل في هذا الصدد".

أوليج سوسكين سبوتنيك وكالة سبوتنيك الروسية يوتيوب الولايات المتحدة أوكرانيا

الأكثر قراءة

عاجل | تهمة جديدة تلاحق ترامب.. احتيال مالى وتضخم قيمة ثروته

عاجل.. قادة جيوش 30 دولة يجتمعون فى الهند لبحث التهديدات الصينية

عاجل.. كورونا تعود إلى بريطانيا وتتسبب فى إلغاء 160 رحلة جوية

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

برشلونة يفشل فى استغلال تعثر ريال مدريد بتعادل مخيب مع ريال مايوركا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

أيام محمد صالح

وائل لطفي

مشاكلنا بصراحة

ماجد حبته

هل تفوقت جامعات مصر؟

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

وزير شئون القدس: الاحتلال يستبيحنا بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أحد حراس المسجد الأقصي.. وعشرات المستوطنين يقتحمون باحاته

صرخات الجنود والجثث والأسر.. صحفى إسرائيلى يروى ذكرياته عن حرب أكتوبر