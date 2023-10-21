عاجل.. الصحة الفلسطينية: نناشد المجتمع الدولى بالتدخل قبل وقوع مجزرة فى مستشفى القدس بغزة

ناشدت هيئة الصحة الفلسطينية، المجتمع الدولي بالتدخل قبل وقوع مجزرة في مستشفى القدس بغزة، وفقا للقاهرة الإخبارية.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني، أعلن قبل وقت قليل أن الاحتلال أصدر تحذيرا باستهداف مستشفى القدس في قطاع غزة، الذي يأوي 12 ألف نازح، إلى جانب 400 مصاب.

يأتي ذلك في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على كل مناطق قطاع غزة، ولم تسلم المستشفيات أو المساجد أو الكنائس من عدوان الاحتلال.

وتفاقمت الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي منذ 14 يوما، وتجاوز عدد شهداء القصف المتواصل للاحتلال 4 آلاف شهيد بحسب البيانات الصادرة من وزارة الصحة الفلسطينية.