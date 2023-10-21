السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. البنتاجون: مدمرة أمريكية بالبحر الأحمر تعترض صواريخ أطلقت من اليمن ضد إسرائيل

البنتاجون
البنتاجون

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن المدمرة الأمريكية "يو إس إس كارنى" المتمركزة في شمال البحر الأحمر قد أسقطت عدة صواريخ وطائرات مسيرة أطلقت من اليمن، والتي ربما كانت متجهة نحو أهداف في إسرائيل".

وعلّقت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، على هذا التطور، قائلة إن "هذه هي المرة الأولى في الذاكرة الحديثة التي تشتبك فيها سفينة تابعة للبحرية الأمريكية في الشرق الأوسط مع صواريخ وطائرات بدون طيار لم تكن تستهدف السفينة بشكل مباشر"، مضيفة أنه "أيضًا أول عمل عسكري أمريكي يتم اتخاذه للدفاع عن إسرائيل في الأزمة الحالية، في ظل محاولة الولايات المتحدة ودول أخرى لاحتواء الصراع بين إسرائيل وحماس.

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