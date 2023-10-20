الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأونروا: تلقينا تهديدًا إسرائيليًا بإخلاء 5 مدارس بالقرب من مستشفى المعمدانى

قصف استهدف كنيسة
قصف استهدف كنيسة بغزة

قالت وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الجمعة، إنها تلقت تحذيرا من قوات الاحتلال الإسرائيلي، لإخلاء خمس مدارس "في أسرع وقت ممكن".

وذكرت وكالة فرانس برس، أن جميع المدارس تقع في مدينة غزة، بالقرب من المستشفى الأهلي المعمداني في شمال غزة.

فيما قال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه يواجه “تهديدا وشيكا” بعد أن أمر الجيش الإسرائيلي بإخلاء مستشفى القدس.

وجاء في بيان للأونروا:" لقد فعلنا ما في وسعنا للاحتجاج ورفض هذا القرار، لكن هذا يعني أنه من الآن لم تعد هذه المرافق آمنة".

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مناشدة من الهلال الأحمر الفلسطينى لمنع مجزرة: تهديد من الاحتلال بقصف مستشفى القدس

 

حماس تحث الأونروا على عدم إخلاء المدارس

 

وأصدرت حركة حماس بيانا منذ قليل، تطالب الأونروا، بعدم الرضوخ لتهديدات قوات الاحتلال الاسرائيلي.

وقالت حماس في بيانها: "ندعو إدارة وكالة الأونروا إلى عدم الرضوخ للتهديدات الصهيونية التي طالبتها بإخلاء خمس مدارس، تستخدم كمراكز إيواء للنازحين في مدينة غزة، وإلى مواصلة القيام بواجبها القانوني والأخلاقي برعاية أولئك النازحين في تلك المدارس الذين لا مكان أو مأوى لهم من عدوان الاحتلال الصهيوني".

 

تهديدات للهلال الأحمر


وفي وقت سابق، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن عملياته في مستشفى القدس في مدينة غزة تواجه "تهديدًا وشيكًا" بعد أن أمر الجيش الإسرائيلي بإخلاء المستشفى.

 

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مستشفى المعمدانى: هناك حاجة ماسة لإمدادات طبية عاجلة لمستشفيات غزة

ونشرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني "نداء عاجلا" على وسائل التواصل الاجتماعي قالت فيه إن المستشفى "ملاذ لأكثر من 400 مريض ونحو 12 ألف مدني نازح".

وأضاف بيان الهلال الأحمر: "ندعو المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لتجنب كارثة أخرى مثل المستشفى الأهلي".

 

الأونروا حماس الهلال الأحمر الفلسطيني غزة استهداف مدارس

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