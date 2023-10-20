الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مستشفى المعمدانى: هناك حاجة ماسة لإمدادات طبية عاجلة لمستشفيات غزة

مستشفى المعمداني
مستشفى المعمداني

أكدت مديرة مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في غزة سهيلة ترزي الحاجة الماسة إلى أدوية ومستلزمات طبية ومواد بترولية لتشغيل الكهرباء في مستشفيات قطاع غزة، واصفة الأوضاع بـ"المأساوية". 

وقالت ترزي ـ في تصريح خاص لقناة “الحرة” الإخبارية اليوم الجمعة ـ إن "الاوضاع الراهنة في مستشفيات غزة مأساوية للغاية خاصة عقب القصف الإسرائيلي الذي طال مستشفى المعمداني وأسفر عن إصابة أكثر من 13500 ألف شخص".
وأشارت المسئولة الفلسطينية إلى إجراء العمليات الجراحية للمرضى في الممرات وعلى الأرض جراء اكتظاظ مستشفيات غزة بالجرحى والمصابين في الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على القطاع، مشددة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأطفال في غزة.

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