الأونروا: الشرق الأوسط على حافة الهاوية والعالم يفقد إنسانيته بسبب غزة

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) فيليب لازاريني: إن الشرق الأوسط على "حافة الهاوية" نتيجة للحرب بين إسرائيل وفلسطين.

كارثة إنسانية

وقال المسئول الأممي في تصريحات خاصة لـ بي بي سي: إن العنف قد يمتد إلى جميع أنحاء المنطقة، وحذر من الوضع المزري للمدنيين داخل غزة، داعيًا مرة أخرى إلى فتح ممرات للمساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وقال لازاريني إنه يخشى أن "يفقد العالم الآن إنسانيته".

وفي مقابلة مع "بي بي سي"، كرر لازاريني دعواته لإنشاء ممرات للمساعدات الإنسانية، قائلًا إن المساعدة "يجب أن تكون متواصلة وذات مغزى" لمساعدة سكان غزة.

وردًا على سؤال عما إذا كان الإسرائيليون يحترمون القانون الإنساني الدولي، قال لازاريني: "نحن الآن في وضع حيث يوجد حصار كامل مفروض على قطاع غزة، ونحن في وضع طُلب فيه تهجير أكثر من مليون شخص، لذا فإن هذا يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي، والعقاب الجماعي هو انتهاك للقانون الإنساني الدولي".

وأضاف: "ندعو الإسرائيليين وأي شخص له علاقة بهذا الصراع إلى احترام القانون الإنساني الدولي، ليس هناك استثناء لأحد".

الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة

وفي معرض حديثه عن الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، قال لازاريني إن 2.2 مليون فلسطيني، نصفهم نازحون، "يفتقرون إلى كل شيء"، وقال "لا توجد مياه، لديك أربعة مراحيض لأربعة آلاف شخص، إنهم يعيشون على الأرض فنحن على حافة الهاوية".

وقال لازاريني: "إذا لم تعد هناك مياه في قطاع غزة، فإن الأمور سوف تتسارع. والكارثة التي تتكشف بالفعل تحت أعيننا، سوف تصبح أسوأ".

وقال لازاريني إنه قبل 7 أكتوبر، كانت حوالي 500 شاحنة تنقل المساعدات والوقود والسلع الأخرى إلى القطاع يوميًا، وأضاف أنه من غير الواضح الآن حجم المساعدات التي يتعين عليهم إرسالها أو ما الذي سيُسمح لهم باستقباله، لكنه يقدر أن الوكالة ستحتاج "ما لا يقل عن 100 شاحنة يوميًا" لسكان غزة.

وأنهى لازاريني حديثه بالقول إن الفلسطينيين يشعرون الآن "بإحساس عميق وشعور بالتخلي عن المجتمع الدولي" وسط أعمال العنف المستمرة وقال: "إنهم يشعرون بالفراغ التام. جميعهم لديهم أفراد من عائلاتهم يُقتلون يوميًا. ويسمعون عن أقاربهم. وفي الوقت نفسه، يتعين عليهم الاهتمام ببقائهم على قيد الحياة"، و"لكن لا ينبغي الاستهانة بشعور الهجر".