الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أمناء الحوار الوطنى ينظمون وقفة احتجاجية حاشدة دعمًا للقضية الفلسطينية (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظم مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية حاشدة أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر، بـ مشاركة شعبية كبيرة من أطياف الشعب من قوى سياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية، والمواطنين، ورجال الدين، والرياضيين. 

جاء ذلك إزاء التطورات الخطيرة التي تشهدها  قضية فلسطين، رفضًا لاعتداءات الاحتلال الهمجية على أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة، وتأكيدا لوحدة الشعب المصري ودولته في مواجهة التهديدات بتصفية القضية الفلسطينية والمساس بأمن مصر القومي ووحدة أراضيها. 

احتشاد أطياف الشعب المصري

وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني أن احتشاد كل أطياف الشعب المصري، يرمز لصمود مصر وشعبها وجيشها، وانتصارها العظيم في أكتوبر 1973، هو رسالة مهمة في الذكري الـ50 لهذا النصر لكل من يهمه الأمر.

وأشار إلى أن الاحتشاد رسالة واضحة للجميع بأن شعب مصر يقف صفًا واحدًا دفاعًا عن أمن ومصالح وطنه، وداعما بلا حدود لكل قضايا أمته العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وأنه لن يسمح بتصفيتها بأي طريقة كانت، وأنه يساند بكل السبل صمود الشعب الفلسطيني تجاه عدوان دولة الاحتلال الهمجي، وأنه داعم بلا كلل لهذا الشعب الشقيق حتى يحصل على كل حقوقه المشروعة التي أقرتها مقررات الشرعية الدولية وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على أراضيه ما قبل 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني أن هذا الاحتشاد سيكون رسالة واضحة للجميع بأن شعب مصر يقف صفًا واحدًا لدعم وتفويض القيادة السياسية في ادارتها للأحداث الجارية، ودعمًا للأشقاء في فلسطين، مع التأكيد على رفض تهجير أهالي قطاع غزة، والمطالبة بإدخال المساعدات الإنسانية بقطاع غزة لدعم إخواننا في فلسطين، وكذلك الوقف الفوري للاعتداء على المدنيين في غزة في هذا الصراع، مع إدانة الجرائم الإسرائيلية الوحشية في القطاع.

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