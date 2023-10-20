الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قيادات وأعضاء حزب النور بالمحافظات يُشاركون في جمعة "تحيا مصر"

مشاركة الحزب
مشاركة الحزب

شارك اليوم عدد من قيادات وكوادر حزب النور في الفاعليات الشعبية الحاشدة لنصرة غزة والمسجد الأقصى تعبيرا عن الإجماع المصري الفلسطيني العربي الإسلامي الرافض لفكرة تهجير إخواننا الغزاويين إلى مصر.

الآلاف يحتشدون أمام نصب الجندي المجهول لدعم فلسطين

في استجابه سريعه للدعوه التي اطلقها مجلس امناء الحوار الوطني إزاء التطورات الخطيرة التي تمر بها قضية فلسطين، قلب قضايا الأمة العربية، ورفضًا حاسما لاعتداءت دولة الاحتلال الهمجية على أشقائنا الفلسطينيين في غزة الأبية والضفة الصامدة، وتأكيدا لوحدة الشعب المصري ودولته في مواجهة التهديدات بتصفية القضية الفلسطينية والمساس بأمن مصر القومي ووحدة أراضيها، أحتشد الآلاف من المواطنين  أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، احتجاجًا على القصف المتواصل لقطاع غزة وقتل الأبرياء، من قبل الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

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بالروح والدم نفديك يا فلسطين.. الآلاف يحتشدون أمام نصب الجندى المجهول استجابة لدعوة الحوار الوطنى

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اليوم.. المصريون يحتشدون أمام نصب الجندى المجهول استجابة لدعوة أمناء الحوار الوطنى


وهتف المحتجون «بالروح والدم نفديك يا فلسطين.. ويا فلسطين يا فلسطين احنا معاكي ليوم الدين».
كما رفع المحتجون الإعلام المصرية والفلسطينية وكذلك صور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين تفويضه لاتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها الحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني بتمثيله لكل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية، دعا كل أبناء مصر لحشد شعبي كبير بعد صلاة الجمعة، وذلك أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر.

وقال مجلس الأمناء، إن احتشاد كل أطياف الشعب المصري يومها في هذا المكان الذي يرمز لصمود مصر وشعبها وجيشها، وانتصارها العظيم في أكتوبر 1973، هو رسالة مهمة في الذكري الـ50 لهذا النصر لكل من يهمه الأمر.

حزب النور الفاعليات الشعبية المصري الفلسطيني مصر الغزاويين

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