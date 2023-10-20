الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بالروح والدم نفديك يا فلسطين.. الآلاف يحتشدون أمام نصب الجندى المجهول استجابة لدعوة الحوار الوطنى

الآلاف يحتشدون
الآلاف يحتشدون

في استجابة سريعة للدعوة التي أطلقها مجلس أمناء الحوار الوطني إزاء التطورات الخطيرة التي تمر بها قضية فلسطين، قلب قضايا الأمة العربية، وكرفض حاسم لاعتداءات دولة الاحتلال الهمجية على أشقائنا الفلسطينيين في غزة الأبية والضفة الصامدة، وتأكيدا لوحدة الشعب المصري ودولته في مواجهة التهديدات بتصفية القضية الفلسطينية والمساس بأمن مصر القومي ووحدة أراضيها، احتشد الآلاف من المواطنين أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، احتجاجًا على القصف المتواصل لقطاع غزة وقتل الأبرياء، من قبل الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

وهتف المحتجون: «بالروح والدم نفديك يا فلسطين.. ويا فلسطين يا فلسطين إحنا معاكي ليوم الدين».

كما رفع المحتجون الأعلام المصرية والفلسطينية، وكذلك صور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدين تفويضه لاتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها الحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي.

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اليوم.. المصريون يحتشدون أمام نصب الجندى المجهول استجابة لدعوة أمناء الحوار الوطنى

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مجلس أمناء الحوار الوطنى يدعو المصريين لحشد شعبى الجمعة المقبل أمام نُصب الجندى المجهول

حشد شعبى كبير أمام النصب التذكارى للجندى المجهول بطريق النصر

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني، بتمثيله لكل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية، قد دعا كل أبناء مصر لحشد شعبي كبير بعد صلاة الجمعة، وذلك أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر.

وقال مجلس الأمناء إن احتشاد كل أطياف الشعب المصري يومها في هذا المكان الذي يرمز لصمود مصر وشعبها وجيشها، وانتصارها العظيم في أكتوبر 1973، هو رسالة مهمة في الذكري الـ50 لهذا النصر لكل من يهمه الأمر.

كما أن هذا الاحتشاد رسالة واضحة للجميع بأن شعب مصر يقف صفا واحدا دفاعا عن أمن ومصالح وطنه، وداعما بلا حدود لكل قضايا أمته العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وأنه لن يسمح بتصفيتها بأي طريقة كانت، وأنه يساند بكل السبل صمود الشعب الفلسطيني تجاه عدوان دولة الاحتلال الهمجي، وأنه داعم بلا كلل لهذا الشعب الشقيق حتى يحصل على كل حقوقه المشروعة التي أقرتها مقررات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على أراضيه ما قبل 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

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