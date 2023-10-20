الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

توافد المواطنين من المحافظات للمشاركة في وقفة المنصة الرافضة للعدوان الإسرائيلي على غزة

تظاهرات المنصة
تظاهرات المنصة

بدأ العديد من المواطنين في التوافد أمام المنصة لبدأ الوقفات الاحتجاجية للتضامن مع أهل غزة والتنديد بالاحتلال الصهيوني والاعتداءات المتكررة والتي من ضمنها قصف المستشفى الأهلي المعمداني.

ورفع المواطنين أعلام مصر وبجانبها علم فلسطين لإعلان تضامنهم مع القضية الفلسطينية.

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مظاهرات حاشدة بجامعة دمياط لدعم الفلسطينيين (فيديو)

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مظاهرات حاشدة لطلاب جامعة عين شمس للتنديد بالعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة

أمناء الحوار الوطني

وجه مجلس أمناء الحوار الوطني، الدعوة لكل أبناء مصر لحشد شعبي كبير بعد صلاة يوم الجمعة، أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر، حيث اعتبر فى بيان صادر عنه أن احتشاد كل أطياف الشعب المصري في هذا المكان هو رسالة مهمة في الذكري الـ 50 لهذا النصر لكل من يهمه الأمر.

وأضاف مجلس أمناء الحوار الوطني في بيانه، إنه إزاء التطورات الخطيرة التي تمر بها قضية فلسطين، قلب قضايا الأمة العربية، ورفضًا حاسما لاعتداءت دولة الاحتلال الهمجية على أشقائنا الفلسطينيين في غزة الأبية والضفة الصامدة، وتأكيدا لوحدة الشعب المصري ودولته في مواجهة التهديدات بتصفية القضية الفلسطينية والمساس بأمن مصر القومي ووحدة أراضيها، فإن مجلس أمناء الحوار الوطني بتمثيله لكل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية، يدعو كل أبناء مصر لحشد شعبي كبير بعد صلاة يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر، وذلك أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر.

وأوضح مجلس الأمناء، أن هذا الاحتشاد سيكون رسالة واضحة للجميع بأن شعب مصر يقف صفا واحدا دفاعا عن أمن ومصالح وطنه.

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م المنصة الوقفات الاحتجاجية لاحتلال الصهيوني الاهلي المعمداني علم فلسطين

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