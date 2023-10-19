مظاهرات حاشدة بجامعة دمياط لدعم الفلسطينيين (فيديو)

نطم طلاب جامعة دمياط، مظاهرات حاشدة، لدعم الأشقاء الفلسطينيين، ردا على العدوان الغاشم الواقع عليهم بقطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الجاري.

في سياق متصل، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور أشرف القدرة، الخميس، استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب المجازر وإبادة العوائل الفلسطينية وتدمير للأحياء السكنية والبنية التحتية، مشيرا إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 3785 شهيدا، منهم 1524 طفلا و1000 سيدة و120 مسنا، إضافة لإصابة 12493 آخرين بجراح مختلفة منهم 3983 طفلا و3300 سيدة.

ولفت القدرة إلى أن انتهاكات الإسرائيلية بحق المنظومة الصحية أدى إلى استشهاد 44 من الطواقم الطبية وإصابة 70 آخرين، موضحا أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف 23 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة بعد تدميرها بالكامل.