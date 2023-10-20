الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أهالى الفيوم يدعمون موقف الرئيس السيسى فى القضية الفلسطينية (فيديو)

أهالي الفيوم
أهالي الفيوم

خرج آلاف المواطنين في محافظة الفيوم لدعم رؤية وموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي ورفضه محاولات تهجير أهالي قطاع غزة.

وردد المتظاهرون هتافات مؤيدة للرئيس السيسي وداعمة للقضية الفلسطينية، منددين بمجازر قوات الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت المدنيين العُزل في قطاع غزة.

كما رفع المتظاهرون لافتات لدعم أبناء الشعب الفلسطيني، كما رفعوا أعلام فلسطين في جمعة تحيا مصر.

وشهد اليوم مظاهرات في محافظات مصر لدعم القضية الفلسطينية ورفض محاولات تهجير أبناء الشعب الفلسطيني وتصفية القضية.

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