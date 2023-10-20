الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

آلاف المصلين يحتشدون فى مساجد القاهرة الجديدة لدعم قرارات الرئيس السيسى المساندة للقضية الفلسطينية

آلاف المصلين يحتشدون
آلاف المصلين يحتشدون في مساجد القاهرة الجديدة

احتشد آلاف المواطنين بمساجد القاهرة الجديدة اليوم الجمعة، تأييدا لموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي وقراراته الداعمة للقضية الفلسطينية.
 

وتركزت خطبة الجمعة في المساجد عن القضية الفلسطينية والانتهاكات التي يتعرض لها فلسطينيو قطاع غزة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما أدى المصلون صلاة الغائب على أرواح شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

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وعقب انتهاء الصلاة تجمع المصلون للتنديد بالاعتداءات الإسرائيلي والتأكيد على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي في حماية الأمن القومي المصري واتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات لحماية سيناء من أي اعتداء، مشددين على ثقتهم المطلقة في قدرة القيادة السياسية على الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

توافد آلاف المواطنين على النصب التذكاري للجندي المجهول 

ففي القاهرة، توافد آلاف المواطنين على النصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر؛ للمشاركة في وقفة لتأييد الرئيس السيسي وقراراته الداعمة للقضية الفلسطينية، والتي دعا إليها مجلس أمناء الحوار الوطني عقب صلاة الجمعة اليوم.

ورصد مندوب وكالة أنباء الشرق الأوسط في جولة ميدانية صباح اليوم بدء توافد المواطنين، وإقامة منصة كبيرة ببداية شارع عبدالعزيز الشناوي الملاصق للنصب التذكاري، مزينة بعلم مصر ملاصقا لعلم فلسطين، في تأكيد على دعم الدولة المصرية الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني.

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كما رصد مندوب "أ ش أ"، قيام آلاف المواطنين المشاركين، بترديد العديد من الهتافات المؤيدة للرئيس السيسي وموقفه التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية، حاملين الأعلام الوطنية، فيما قامت المنصة بإذاعة العديد من الأغاني الوطنية المصرية، وكذلك المناصرة للشعب الفلسطيني.

كما أحيطت المنصة بالعديد من اللافتات المؤيدة للرئيس السيسي، وتفويضه للدفاع عن أرض الوطن، وتأييد قراراته للحفاظ على الأمن القومي المصري، ولافتات أخرى رافضة لتهجير الشعب الفلسطيني وللعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي الجيزة، احتشد آلاف المواطنين بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة؛ تأييدًا لموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي وقراراته الداعمة للقضية الفلسطينية.

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