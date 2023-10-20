مباحثات الرئيس السيسي مع ملك الأردن تتصدر اهتمامات الصحف الصادرة اليوم

تصدرت المباحثات التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، ومع الفريق أول «مايكل كوريلا» قائد القيادة المركزية الأمريكية، اهتمامات الصحف الصادرة اليوم الجمعة.

فتحت عنوان "السيسى وعبدالله يرفضان استهداف المدنيين وحصار وتجويع أهالى غزة"، ذكرت صحيفة "الأهرام"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل، في القاهرة أمس، الملك عبدالله الثانى بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حيث عقد الزعيمان جلسة مباحثات على مستوى القمة، رحب خلالها الرئيس السيسي بالعاهل الأردني في وطنه الثاني مصر.



ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة، المستشار أحمد فهمى، قوله، إن اللقاء شهد التباحث بشأن التصعيد العسكري الحالي في قطاع غزة، وما يصاحب ذلك من تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في غزة، وسقوط الآلاف من الشهداء والمصابين، حيث جدد الزعيمان الإدانة البالغة لقصف مستشفى الأهلي المعمداني، وجميع أعمال استهداف المدنيين.

وأكدا ضرورة استمرارية إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع عبر معبر رفح على نحو مستدام، مع التشديد على رفض سياسات العقاب الجماعي، من حصار أو تجويع، أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى مصر أو الأردن كما حذرا من الخطورة البالغة لهذه الدعوات والسياسات على الأمن الإقليمي.

وتحت عنوان "السيسى يحذر من خطورة امتداد التبعات الأمنية للصراع إلى المحيط الإقليمي"، قالت صحيفة "الأهرام" شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية الاستمرار فى إيصال المساعدات الإنسانية إلى أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على نحو مستدام، وذلك كأولوية قصوى فى ضوء الأوضاع الإنسانية المتردية بالقطاع.



وأوضحت أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس أمس، الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية، بحضور الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة، المستشار أحمد فهمى، قوله، إن اللقاء شهد التباحث حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة تطورات الموقف فى قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس جهود مصر لخفض التصعيد.

وأكد أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للدفع في اتجاه احتواء الموقف المتأزم ووقف تصاعده فى اتجاهات خطيرة، والتحوّل إلى نهج إحياء مسار السلام على أساس حل الدولتين اللتين تعيشان جنبا إلى جنب فى سلام وأمن، أخذا فى الاعتبار خطورة امتداد التبعات الأمنية لهذا الصراع إلى المحيط الإقليمي برمته.

وذكرت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "الرئيس الصيني خلال استقباله د. مصطفى مدبولي في بكين: ندعم جهود القاهرة للتهدئة في غزة"، أن الرئيس الصيني شي جين بينج، استقبل اهتمام بلاده بالتعاون مع مصر لحفظ الاستقرار في الشرق الأوسط في ظل الأحداث الراهنة بالمنطقة، مشيرًا إلى ضرورة العمل على وقف إطلاق النار في غزة ومنع توسع دائرة الصراع الجاري.

وبحسب الصحيفة، فقد أكد الرئيس الصيني دعم الصين للجهود المصرية الساعية نحو وقف التصعيد وتحقيق التهدئة ومساعيها لفتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات والمواد الإغاثية إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن الحل الشامل يتمثل في تنفيذ حل الدولتين عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة بما يضمن تحقيق التعاون والتعايش السلمي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس الصيني شي جين بينج صباح أمس، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بقاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين.

وفي موضوع آخر وتحت عنوان "مجلس النواب يفوض الرئيس بحماية أمن مصر القومي"، قالت صحيفة "الجمهورية"، أكد مجلس النواب بالإجماع تأييده الرئيس عبدالفتاح السيسي وتفويضه لأي قرار يتخذه لحماية أمن مصر القومي والوقوف في وجه المخططات الإسرائيلية واتخاذ ما يلزم لحث المجتمع الدولي في تنفيذ تعهداته والمواثيق الدولية والأعراف الإنسانية التي تضمن الحفاظ على الحق الإنساني الأول وهو الحق في الحياة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الجلسة العامة لمجلس النواب شهدت تصفيقا حادا للرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية، وتصدرت صور الرئيس السيسي والشال الفلسطيني واللون الأسود والأعلام المصرية والفلسطينية الجلسة الطارئة التي عقدت أمس، لنظر تداعيات الأحداث في غزة، وارتدى النواب الشال الفلسطيني كما حملوا الأعلام الفلسطينية، بينما ارتدت النائبات ملابس سوداء تعبيرا عن تضامنهم الكامل مع القضية الفلسطينية.

