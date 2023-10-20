الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بـ3 مساجد كبرى.. المئات يؤدوا صلاة الغائب على شهداء غزة في أسوان

صلاة الغائب
صلاة الغائب

شهد المسجد الجامع بمدينة أسوان،  أحد المساجد الكبرى على مستوى المحافظة، اليوم الجمعة، توافد المئات من الأهالي لتأدية صلاة الغائب على ارواح  الاهالي والأطفال الشهداء فى غزة، الذين استشهدوا نتيجة الانتهاكات والقصف الوحشي من العدو الاسرائيلي على كافة أنحاء قطاع غزة.

إقامة صلاة الغائب بـ 3 مساجد فى أسوان

وأقيمت صلاة الغائب على الشهداء من الأطفال والشباب والاهالى فى غزة داخل 3 مساجد في أسوان وهم مسجد النور، المسجد الجامع، مسجد الحج حسن.

وتوافد المئات من أهالي أسوان علي المساجد المحددة ليؤدوا صلاة الغائب على أرواح الشهداء فى غزة، معلنين عن دعمهم وتضامنهم مع القضية الفلسطينية.

وشهد ميدان محطة أسوان، مساء اليوم الجمعة، عددا كبيرا من اللافتات التى تم توزيعها فى جميع أرجائه والتى تعلن تضامن جميع أهالى أسوان مع أهالينا فى غزة وفلسطين، بالإضافة إلى دعم الأهالي وتأييدهم قرارات الرئيس عبدالفتاح بشأن القضية الفلسطينية.

لافتات لدعم رئيس الجمهورية والقضية الفلسطينية 

وتعددت العبارات المكتوبة على اللافتات التي تم توزيعها بميدان محطة أسوان، والتي كان من أبرزها "كل الدعم لأشقائنا فى غزة، كتفنا فى كتف أهالينا في فلسطين، ندعم ونؤيد قرارات الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية، وإحنا معاك فى السلم والحرب، والشعب يفوض الرئيس.

وشهد ميدان محطة أسوان، اليوم الجمعة، تجمع عدد كبير من الأهالى على مستوى المحافظة للمشاركة فى دعم وتأييد القضية الفلسطينية، وللتعبير عن رفضهم القاطع للأفعال الوحشية التي شهدها أهالينا في غزة، والذين راحت أرواحهم نتيجة الانتهاكات والتفجيرات التي وقعت من العدو الإسرائيلي تجاههم.

جدير بالذكر أن توافد المئات من أهالي محافظة أسوان، صباح اليوم، على الطريقين الصحراوي والزراعي؛ للمشاركة في تظاهرات دعم القضية الفلسطينية بميدان المحطة.

وحرص أهالي مركز إدفو، وهم متوجهون إلى ميدان محطة أسوان، أثناء سيرهم بالطريق الصحراوي، على رفع علم مصر وفلسطين ليُرفرف في الهواء، وترديد عبارات وهتافات وطنية، لدعم القضية الفلسطينية، وليعبروا عن رفضهم القاطع للأفعال الوحشية والانتهاكات التي وقعت مع الشعب الفلسطيني.

صلاة الغائب
صلاة الغائب
صلاة الغائب
صلاة الغائب
صلاة الغائب أهالي فلسطين دعم قرارات الرئيس السيسي أهالى أسوان مساجد أسوان

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