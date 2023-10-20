الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أهالى القليوبية يحتشدون في ميدان المؤسسة دعمًا للقضية الفلسطينية

أهالى القليوبية يحتشدون
أهالى القليوبية يحتشدون فى ميدان المؤسسة لتفويض السيسي

انطلقت مسيرات القوى السياسية والأحزاب بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية عقب صلاة الجمعة للتنديد بالمجازر الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق وتأييد موقف مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التي اندلعت في قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.

وردد المشاركون هتافات منددة بالاعتداءات الغاشمة للاحتلال الإسرائيلي، واستهداف المستشفيات والمدنيين العزل ومنها تسقط تسقط اسرائيل، لا تهجير ولا توطين الأرض دى ارض فلسطين.

وأكد المشاركون، أن كل القوانين ترفض ممارسات إسرائيل لإبادة الفلسطينيين وطردهم من أراضيهم، مرددين شعارات «عاشت فلسطين» و«لا للإبادة الجماعية للفلسطينيين».

وأكد المشاركون رفضهم التام لما يحدث في غزة من مجازر تهدف لإبادة الشعب الفلسطيني، منددين باستهداف جيش الاحتلال لمستشفى الأهلي المعمداني بغزة وسقوط أكثر من 500 شهيد معظمهم من الأطفال والسيدات والمرضى والعُزل، مشيرين إلى أن المصريين جميعا يرفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، باعتبار أن الأمن القومي المصرى خط أحمر لا يمكن التهاون فيه أو تجاوزه تحت أي ظرف من الظروف.

صلاة الغائب

كما أدي اليوم الجمعة الآلاف من المصلين في القليوبية صلاة الغائب علي أرواح الشهداء في فلسطين، من الذين لقوا مصرعهم شهداء جراء القصف المتواصل لجيش الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة علي مدار 14 يومًا، رافعين أكفهم بالدعاء إلي الله عز وجل أن يتقبلهم من الشهداء، وأن ينصر الشعب الفلسطيني الشقيق، وأن يقهر راية العدو المحتل.

وشهد مسجد ناصر ببنها بحضور الشيخ صبري ياسين مسئول الاتصال السياسى بوزارة الأوقاف أداء المئات من المصلين داخل صحن المسجد، وكذلك في الساحة المباشرة له، صلاة الغائب علي أرواح الشهداء في فلسطين، كما تضرعوا إلي الله أن ينصر الشعب الفلسطيني علي العدو المحتل، وأن يتغمد الشهداء برحمته ومغفرته، وأن يحفظ أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.
فيما أوضح الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية أن  الآلاف من أهالي القليوبية أدوا صلاة الغائب علي شهداء فلسطين عقب الانتهاء من صلاة الجمعة اليوم 20 أكتوبر،في جميع مساجد القليوبية كما شهدت مديرية الأوقاف بالمحافظة أداء الصلاة في عدد المساجد  الرئيسية في 5 مساجد في مختلف أنحاء المحافظة بحضور قيادات وزارة الأوقاف حيث جري  أداء صلاة الغائب فضلًا عن الدعاء بالشفاء للمصابين، وبأن يرفع الله البلاء عن غزة وأهلها.

شعب القليوبية القضية الفلسطينية المجازر الإسرائيلية تفويض السيسي محافظة القليوبية

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