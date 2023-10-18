الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مسيرة حاشدة بالقليوبية للتنديد بالمجازر الإسرائيلية ضد شعب فلسطين

مسيرة بالقليوبية
مسيرة بالقليوبية للتنديد بالمجازر الإسرائيلية ضد فلسطين

انطلقت مسيرة كبرى بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، للتنديد بالمجازر الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وآخرها استهداف مستشفى الأهلي المعمداني بعزة، والذي خلف مئات الشهداء من أبناء شعب فلسطين، وكذلك لتأييد موقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التي اندلعت في قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.

وردد المشاركون هتافات منددة بالاعتداءات الغاشمة للاحتلال الإسرائيلي، واستهداف المستشفيات والمدنيين العزل.
وأكد المشاركون، أن كل القوانين ترفض ممارسات إسرائيل لإبادة الفلسطينيين وطردهم من أراضيهم، مرددين شعارات «عاشت فلسطين» و«لا للإبادة الجماعية للفلسطينيين».

وأكد المشاركون رفضهم التام لما يحدث في غزة من مجازر تهدف لإبادة الشعب الفلسطيني، منددين باستهداف جيش الاحتلال لمستشفى الأهلي المعمداني بغزة وسقوط أكثر من 500 شهيد معظمهم من الأطفال والسيدات والمرضى والعُزل، مشيرين إلى أن المصريين جميعا يرفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، باعتبار أن الأمن القومي المصرى خط أحمر لا يمكن التهاون فيه أو تجاوزه تحت أي ظرف من الظروف.

كما نظمت نقابة ورابطة المحامين بالخانكة وقفة تضامنية أمام محكمة الخانكة  للتنديد بالمجازر الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق وآخرها استهداف مستشفى الأهلي المعمداني بعزة والذي خلف مئات الشهداء من أبناء شعب فلسطين.
وردد المشاركون الهتافات المنددة بالاعتداءات الغاشمة للاحتلال الإسرائيلي واستهداف المستشفيات والمدنيين العزل.

شارك في تنظيم الوقفة الاحتجاجية لنقابة ورابطة المحامين بالخانكة، سامح مريت نقيب المحامين بالخصوص واحمد عفيفي السمين نقيب محامين العبور ومحمد أحمد جمعة نقيب محامين الخانكة واعضاء الرابطة هشام الحجار ويوسف محمود وعبد الرحمن سعودى وأحمد شلبى ومحمد خالد واحمد ابوسعدة ومحمد السيسى.

وأكد المشاركون رفضهم التام لما يحدث في غزة من مجازر تهدف لإبادة الشعب الفلسطيني  مشيرين أن الشعب المصري يرفض تصفية القضية الفلسطينية أو أية محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريا من أرضهم لا سيما وأن الفلسطينيين أنفسهم يرفضون فكرة التهجير.

مسيرة حاشدة الشعب الفلسطيني المجازر الإسرائيلية جيش الاحتلال محافظة القليوبية

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