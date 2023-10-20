الجمعة 20 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: لاعب جديد.. اتهام نجم إنتر في قضية المراهنات

باريلا
باريلا

ظهر اسم جديد في الكرة الإيطالي اليوم الجمعة، في قضية المراهنات التي فجرها الصحفي الإيطالي فابريزو كورونا منذ أسابيع.

كورونا كان فجر مفاجأة بخصوص قيام لاعبي منتخب إيطاليا فاجيولي، تونالي وزانيولو بالمراهنات في الكالتشيو قبل أن يتم فتح تحقيق مع اللاعبين وإدانتهم رسميًا.

وقالت صحيفة “كالتشيو ميركاتو” اليوم، أن نيكولو باريلا نجم نادي إنتر ومتوسط ميدانه هو الآخر ضمن الأسماء التي تتطورت في قضية المراهنات.

وأعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يوم الثلاثاء الماضي إيقاف فاجيولي سبعة أشهر بسبب انتهاك لوائح المراهنات.

ووافق فاجيولي على صفقة الإقرار بالذنب مع مسؤولي الاتحاد الإيطالي لكرة القدم والتي تضمنت العلاج من إدمان القمار.

وكان فاجيولي الذي كان يخضع للعلاج بواسطة إخصائي بسبب إدمانه للقمار، أبلغ اتحاد الكرة الإيطالي بشأن مسألة انتهاك لوائح المراهنات، وتعاون مع السلطات من أجل تخفيف عقوبته.

وبموجب هذا التعاون قضى اتحاد الكرة الإيطالي بتقليص عقوبة إيقاف فاجيولي إلى سبعة أشهر فقط، بعد أن كانت العقوبة الأدنى لمثل هذه الحالات ثلاثة أعوام للاعبين الذين يتورطون في المراهنة على المباريات.

وتردد أن فاجيولي لم يتورط مطلقا في المراهنة على مباريات فريقه يوفنتوس.

كما جرى تغريم فاجيولي 12 ألف و500 يورو (13 ألف و200 دولار) كجزء من العقوبة.

فابريزو كورونا كورونا قضية المراهنات المراهنات باريلا

مواد متعلقة

نيوكاسل يعلن خضوع ساندرو تونالي لتحقيقات المدعي العام الإيطالي

سكاي سبورتس: إيقاف لاعب يوفنتوس الشاب 7 أشهر بسبب المراهنات

الأكثر قراءة

أماكن انطلاق مظاهرات مصر اليوم لدعم فلسطين وموعدها

"نتنياهو مجرم حرب".. حشود كبيرة أمام المنصة تنديدًا بانتهاكات الاحتلال فى غزة

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

ما دلالات حديث جوتيريش عن السيادة المصرية من أمام معبر رفح؟ (صور)

"الدستور" يكشف حقيقة حذف سيناء من خرائط "جوجل" الإلكترونية

مظاهرات اليوم الجمعة بث مباشر تضامنا مع غزة وفلسطين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

د هند جاد

يا وحدك

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدًا

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

مدحت بشاى

تصعيدًا بتصعيد.. إنها قضيتنا

لواء. محسن الفحام

الانتفاضة والوعى الوطنى

سارة الشلقاني

الرئيس وغزة.. رسائل غيرت مجرى الحرب

ماجد حبته

منتدى الحزام والطريق

صور

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

محطة تل أبيب

المزيد

حماس تعلن قصف أسدود واستهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلى بقذائف الهاون

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط

قصة اتفاقية أوسلو.. لماذا رفضت إسرائيل تطبيق الاتفاق التاريخى بشأن فلسطين؟