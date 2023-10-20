تقرير: لاعب جديد.. اتهام نجم إنتر في قضية المراهنات

ظهر اسم جديد في الكرة الإيطالي اليوم الجمعة، في قضية المراهنات التي فجرها الصحفي الإيطالي فابريزو كورونا منذ أسابيع.

كورونا كان فجر مفاجأة بخصوص قيام لاعبي منتخب إيطاليا فاجيولي، تونالي وزانيولو بالمراهنات في الكالتشيو قبل أن يتم فتح تحقيق مع اللاعبين وإدانتهم رسميًا.

وقالت صحيفة “كالتشيو ميركاتو” اليوم، أن نيكولو باريلا نجم نادي إنتر ومتوسط ميدانه هو الآخر ضمن الأسماء التي تتطورت في قضية المراهنات.

وأعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يوم الثلاثاء الماضي إيقاف فاجيولي سبعة أشهر بسبب انتهاك لوائح المراهنات.

ووافق فاجيولي على صفقة الإقرار بالذنب مع مسؤولي الاتحاد الإيطالي لكرة القدم والتي تضمنت العلاج من إدمان القمار.

وكان فاجيولي الذي كان يخضع للعلاج بواسطة إخصائي بسبب إدمانه للقمار، أبلغ اتحاد الكرة الإيطالي بشأن مسألة انتهاك لوائح المراهنات، وتعاون مع السلطات من أجل تخفيف عقوبته.

وبموجب هذا التعاون قضى اتحاد الكرة الإيطالي بتقليص عقوبة إيقاف فاجيولي إلى سبعة أشهر فقط، بعد أن كانت العقوبة الأدنى لمثل هذه الحالات ثلاثة أعوام للاعبين الذين يتورطون في المراهنة على المباريات.

وتردد أن فاجيولي لم يتورط مطلقا في المراهنة على مباريات فريقه يوفنتوس.

كما جرى تغريم فاجيولي 12 ألف و500 يورو (13 ألف و200 دولار) كجزء من العقوبة.