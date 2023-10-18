الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نيوكاسل يعلن خضوع ساندرو تونالي لتحقيقات المدعي العام الإيطالي

ساندرو تونالي
ساندرو تونالي

أصدر نادي نيوكاسل يونايتد الانجليزي بيانًا رسميًا بشأن اتهام الإيطالي ساندرو تونالي، لاعب الفريق، بالتورط في عمليات المراهنات على مباريات الدوري الإيطالي.

وسبق أن استبعد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تونالي ونيكولو زانيولو من معسكر المنتخب لفترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر الجاري بعد الإعلان عن خضوعهما للتحقيقات من قبل ممثلي الادعاء دون الكشف عن طبيعة التحقيقات، ولكن التقارير الإيطالية أفادت بأن التحقيقات متعلقة بتورطهما في عمليات مراهنات غير قانونية.

وقال نيوكاسل في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: "نيوكاسل يؤكد أن ساندرو تونالي يخضع للتحقيقات من قبل مكتب المدعي العام الإيطالي والاتحاد الإيطالي لكرة القدم بشأن أنشطة مراهنات غير قانونية".

ومن جانبه، أكد جيوسيبي ريسو، وكيل أعمال اللاعب في تصريحات لشبكة توتو سبورت أن تونالي عانى من إدمان المراهنات ويقاتل من أجل الشفاء منه، موجهًا الشكر لنادي نيوكاسل على الدعم الفوري للاعب.

وأضاف البيان: "ساندرو يخضع للتحقيقات وسيواصل التعاون مع السلطات المختصة، هو وعائلته يحصلان على الدعم الكامل من النادي".

وسبق أن ذكرت صحيفة كورييري ديلو سبورت في تقرير نشرته الأسبوع الماضي أن تونالي يدرك أنه ارتكب خطأ بالتورط في عمليات المراهنات، مشيرة إلى أنه بدأ التواصل مع طبيب نفسي للتعافي من إدمانه على المقامرة والمراهنات.

وأنهى نيوكاسل: "نظرًا للموقف الحالي، ساندرو ونيوكاسل لا يمكنهما تقديم أي تعليق آخر في الوقت الحالي".

وبدأ ساندرو تونالي مسيرته الاحترافية ضمن صفوف نادي بريشكا للشباب وتدرج في المراحل العمرية للنادي قبل الانتقال للفريق الأول في يناير 2018، ثم انضم لميلان معارًا خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2020 وبعد انتهاء الإعارة في صيف 2021 أتم انتقاله لميلان، ولعب له موسمين وساهم في تتويجه بلقب الدوري الإيطالي.

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