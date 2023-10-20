نددوا بحصار غزة.. متظاهرو مصطفى محمود: "الكيل قد طفح.. افتحوا معبر رفح"

تزايدت أعداد المتظاهرين بمسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين عقب الانتهاء من صلاة الجمعة للتنديد بالاحتلال الصهيوني والتضامن مع أهل فلسطين.

وعلت الهتافات في ساحة مسجد مصطفى محمود، وردد المواطنون هتاف "إن الكيل قد طفح افتحوا معبر رفح".

لا للتهجير.. لا لقتل الفلسطينيين

وكانت الحركة المدنية الديمقراطية، قد أعلنت عن تنظيم وقفة سلمية عقب صلاة الجمعة اليوم، أمام مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني وإدانة جرائم الإبادة الوحشية التي يشنها جيش احتلال العدو الصهيوني.

وقالت الحركة في منشورٍ لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك” «"تضامنًا مع الشعب الفلسطيني البطل في غزة، ولإدانة جرائم الإبادة الوحشية التي يشنها جيش احتلال العدو الصهيوني بدعم أمريكي، تدعو الحركة المدنية الديمقراطية جموع المصريات والمصريين لوقفة سلمية بعد صلاة الجمعة 20 أكتوبر أمام مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.. لا للتهجير.. لا لقتل الفلسطينيين.. عاشت فلسطين عربية"

"أمناء الحوار الوطني" يوجه الدعوة لحشد شعبي كبير بعد صلاة الجمعة

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني، قد وجه الدعوة لكل أبناء مصر لحشد شعبي كبير بعد صلاة يوم الجمعة، أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر، حيث اعتبر فى بيان صادر عنه أن احتشاد كل أطياف الشعب المصري في هذا المكان هو رسالة مهمة في الذكري الـ 50 لهذا النصر لكل من يهمه الأمر.

وأضاف مجلس أمناء الحوار الوطني في بيانه، إنه إزاء التطورات الخطيرة التي تمر بها قضية فلسطين، قلب قضايا الأمة العربية، ورفضًا حاسما لاعتداءت دولة الاحتلال الهمجية على أشقائنا الفلسطينيين في غزة الأبية والضفة الصامدة، وتأكيدا لوحدة الشعب المصري ودولته في مواجهة التهديدات بتصفية القضية الفلسطينية والمساس بأمن مصر القومي ووحدة أراضيها، فإن مجلس أمناء الحوار الوطني بتمثيله لكل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية، يدعو كل أبناء مصر لحشد شعبي كبير بعد صلاة يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر، وذلك أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر.

وأوضح مجلس الأمناء، أن هذا الاحتشاد سيكون رسالة واضحة للجميع بأن شعب مصر يقف صفا واحدا دفاعا عن أمن ومصالح وطنه، وداعما بلا حدود لكل قضايا أمته العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وأنه لن يسمح بتصفيتها بأي طريقة كانت، وأنه يساند بكل السبل صمود الشعب الفلسطيني تجاه عدوان دولة الاحتلال الهمجي، وأنه داعم بلا كلل لهذا الشعب الشقيق حتى يحصل على كل حقوقه المشروعة التي أقرتها مقررات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على أراضيه ما قبل 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

مظاهرات مسجد مصطفى محمود