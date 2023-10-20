الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بالدم بالروح غزة مش هتروح.. أعضاء مستقبل وطن يشاركون في مظاهرات حاشدة تأييدًا للرئيس السيسي

مظاهرات اعضاء مستقبل
مظاهرات اعضاء مستقبل وطن بالجيزة لدعم القضية الفلسطينية

شارك عدد من أعضاء حزب مستقبل وطن مظاهرات أمام النصب التذكارى بمدينة نصر لدعم الشعب الفلسطينى ضد العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة ودعم قرارات الرئيس السيسى للدفاع عن الأمن القومى المصرى ورفض تصفية القضية الفلسطينية.

وردد أعضاء حزب مستقبل وطن هتافات "بالدم بالروح غزة مش هتروح".

 

واحتشد الآلاف من المواطنين أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، احتجاجًا على القصف المتواصل لقطاع غزة وقتل الأبرياء، من قبل الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، وذلك في استجابة سريعة للدعوة التي أطلقها مجلس أمناء الحوار الوطني إزاء التطورات الخطيرة التي تمر بها قضية فلسطين، قلب قضايا الأمة العربية، ورفضًا حاسما لاعتداءات دولة الاحتلال الهمجية على أشقائنا الفلسطينيين في غزة الأبية والضفة الصامدة، و تأكيدًا لوحدة الشعب المصري ودولته في مواجهة التهديدات بتصفية القضية الفلسطينية والمساس بأمن مصر القومي ووحدة أراضيها.

كما رفع المحتجون الإعلام المصرية والفلسطينية، وكذلك صور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين تفويضه لاتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها الحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني بتمثيله لكل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية، دعا كل أبناء مصر لحشد شعبي كبير بعد صلاة الجمعة، وذلك أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر.

وقال مجلس الأمناء إن احتشاد كل أطياف الشعب المصري يومها في هذا المكان الذي يرمز لصمود مصر وشعبها وجيشها، وانتصارها العظيم في أكتوبر 1973، هو رسالة مهمة في الذكري الـ50 لهذا النصر لكل من يهمه الأمر. 

حزب مستقبل وطن مظاهرات النصب التذكاري الشعب الفلسطيني العدوان الإسرائيلى قطاع غزة الرئيس السيسي

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