الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أمين تنظيم "مستقبل وطن" : الشعب المصرى يظهر معدنه وقت التحديات

مؤتمر صحفي للأحزاب
مؤتمر صحفي للأحزاب لدعم فلسطين

قال النائب أحمد عبد الجواد، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، إن الشعب المصرى يظهر معدنه الأصيل عندما تقابل الدولة اى تحدي، واليوم الجميع على مختلف الايدلوجيات يقفون صفًا واحدًا خلف قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال أمين تنظيم “مستقبل وطن”، إن الحزب أصدر بيانًا أوضح فيه موقفه المعلن والداعم للقيادة السياسية وما تتخذه من قرارات لحماية الأمن القومي ومواجهة محاولات الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف “عبد الجواد" خلال كلمته بالمؤتمر الجماهيري لـ"مستقبل وطن": تربينا على احترام مبادئ حقوق الانسان التي يتشدق بها الغرب وهم بعيدين كل البعد عنها.

وتابع: قصف الاحتلال لمستشفى المعمداني في قطاع غزة، يُضاف إلى سلسلة جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني المحتل ضد أهالي القطاع، في محاولة وإصرار على فرض مخطط التهجير وتصفية القضية".

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نائب رئيس "مستقبل وطن" يفوض الرئيس السيسي للحفاظ على أمن مصر القومي

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مؤتمر جماهيري لدعم ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية بالشرقية (صور)

وأكد على تأييد وتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يراه مناسبًا للحفاظ على القضية الفلسطينية ومقدرات الوطن.

وعقد حزب مستقبل وطن مؤتمرا جماهيريا هاما بشأن أحداث قطاع غزة بحضور كافة قيادات حزب مستقبل وطن، وذلك بمشاركة عدد من الأحزاب والكيانات السياسية المختلفة وعلى رأسهم حماة الوطن وحزب الوفد والتجمع والعدل وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وتحالف الأحزاب المصرية وحزب مصر الحديثة وحزب الحرية وحزب المؤتمر وحزب الشعب الجمهوري.

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النائب أحمد عبد الجواد مستقبل وطن عبد الفتاح السيسي الإيدلوجيات الأمن القومي

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