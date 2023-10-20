استشهاد الصحفى الفلسطينى محمد على جراء قصف استهدف منزله شمال غزة

استشهد الصحفي الفلسطيني محمد علي، قبل قليل، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزله شمال قطاع غزة.

وكان الشهيد محمد علي ضمن فريق راديو الشباب في غزة.

الصحفي محمد علي

ووصل عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي حتي اللحظة عقب استشهاد علي، إلى 17 شهيدا، بجانب عشرات المصابين والجرحي.

وكانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أعلنت أمس الخميس، استشهاد 16 من الصحفيين الفلسطينيين منذ بداية العدوان على قطاع غزة، 7 أكتوبر الجاري، إضافة إلى الصحفي اللبناني عصام عبدالله، بصواريخ وقذائف الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت النقابة في بيان أن التصعيد العنيف في استهداف الصحفيين الفلسطينيين، فضلًا عن الصعوبة الشديدة في الاتصالات جعل عمليات التوثيق تأخذ منحى مُعقدًا، ما يعني أن ما تم توثيقه لا يشمل جميع الجرائم.

ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 4137

وسبق، وأعلنت علنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، عن ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي ليصل إلى 4137 شهيدا وأكثر من 13 ألف مصاب وأكثر من ألف مفقود، أغلبهم من الأطفال.

وفي وقت سابق من اليوم، استشهد 21 فلسطينيًا على الأقل وأصيب 79 آخرون، معظمهم من الأطفال والنساء، في قصف إسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر بالقطاع بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف 6 منازل مأهولة بالسكان بالتزامن في خان يونس، ما أدى لارتقاء 21 شهيدًا و79 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال، نقلوا إلى مستشفى ناصر في خان يونس، مشيرة إلى أن 8 من الشهداء من عائلة واحدة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مدينتي رام الله والبيرة، بوسط الضفة الغربية، من عدة محاور.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت عدة أحياء وسط المدينتين، وسيّرت آلياتها في أحياء عين مصباح والإرسال وبطن الهوى، ورام الله التحتا.

وأكدت المصادر أن مواجهات اندلعت في منطقة رام الله، حيث أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.