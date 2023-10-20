ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 4137 شهيدًا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، قبل قليل، عن ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي ليصل إلى 4137 شهيدا وأكثر من 13 ألف مصاب وأكثر من ألف مفقود، أغلبهم من الأطفال.

وفي وقت سابق من اليوم، استشهد 21 فلسطينيًا على الأقل وأصيب 79 آخرون، معظمهم من الأطفال والنساء، في قصف إسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر بالقطاع بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف 6 منازل مأهولة بالسكان بالتزامن في خان يونس، ما أدى لارتقاء 21 شهيدًا و79 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال، نقلوا إلى مستشفى ناصر في خان يونس، مشيرة إلى أن 8 من الشهداء من عائلة واحدة.

كما قصفت قوات الاحتلال مدينة غزة، وتركز القصف على حيي الزيتون والشجاعية، ما تسبب في هدم عدة منازل، كما تواصل القصف على عدة مناطق في قطاع غزة.

قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلى تقتحم رام الله والبيرة

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مدينتي رام الله والبيرة، بوسط الضفة الغربية، من عدة محاور.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت عدة أحياء وسط المدينتين، وسيّرت آلياتها في أحياء عين مصباح والإرسال وبطن الهوى، ورام الله التحتا.

وأكدت المصادر أن مواجهات اندلعت في منطقة رام الله، حيث أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.