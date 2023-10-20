"القاهرة الإخبارية" تبرز مواقف الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن تجاه التصعيد في غزة

أبرزت فضائية "القاهرة الإخبارية" مواقف الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن تجاه التصعيد في قطاع غزة، والتي جاءت

الولايات المتحدة

اتخذت مواقف مؤيدة لإسرائيل ولم تطالب بوقف التصعيد وإراقة الدماء

قدمت دعما سياسا وعسكريا واسعا لإسرائيل

دعمت إسرائيل في مجلس الأمن بشكل كامل

قام الرئيس الأمريكي ووزيرا الدفاع والخارجية بزيارة تل أبيب

الصين

دعت الأطراف المعنية إلى إلتزام الهدوء وضبط النفس وإنهاء الأعمال العدائية

أجرت عددا من الاتصالات بالقوي الدولية لبحث الوضع الراهن

يواصل المبعوث الصيني مع مسؤولين فلسطينيين ومصريين وإسرائيليين بحث الأوضاع

فرنسا

أكدت دعمها لإسرائيل

وصفت الفصائل الفلسطينية بـ"الإرهابية"

نددت بالقصف على مستشفى المعمداني

رفضت تعليق المساعدات للفلسطينيين

روسيا

دعت جميع الأطراف لتكثيف الجهود لضمان استئناف المفاوضات

شبهت معاملة إسرائيل لغزة بما فعله النازيون على لينينجراد في الحرب العالمية الثانية

قدمت قرارا في مجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار.

بريطانيا