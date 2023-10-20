الجمعة 20 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية" تبرز مواقف الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن تجاه التصعيد في غزة

مجلس الأمن
مجلس الأمن

أبرزت فضائية "القاهرة الإخبارية" مواقف الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن تجاه التصعيد في قطاع غزة، والتي جاءت 

الولايات المتحدة

  • اتخذت مواقف مؤيدة لإسرائيل ولم تطالب بوقف التصعيد وإراقة الدماء
  • قدمت دعما سياسا وعسكريا واسعا لإسرائيل
  • دعمت إسرائيل في مجلس الأمن بشكل كامل
  • قام الرئيس الأمريكي ووزيرا الدفاع والخارجية بزيارة تل أبيب

الصين

  • دعت الأطراف المعنية إلى إلتزام الهدوء وضبط النفس وإنهاء الأعمال العدائية
  • أجرت عددا من الاتصالات بالقوي الدولية لبحث الوضع الراهن
  • يواصل المبعوث الصيني مع مسؤولين فلسطينيين ومصريين وإسرائيليين بحث الأوضاع

فرنسا

  • أكدت دعمها لإسرائيل
  • وصفت الفصائل الفلسطينية بـ"الإرهابية"
  • نددت بالقصف على مستشفى المعمداني
  • رفضت تعليق المساعدات للفلسطينيين

روسيا

  • دعت جميع الأطراف لتكثيف الجهود لضمان استئناف المفاوضات
  • شبهت معاملة إسرائيل لغزة بما فعله النازيون على لينينجراد في الحرب العالمية الثانية
  • قدمت قرارا في مجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار.

بريطانيا 

  • تقف الى جانب إسرائيل وقررت إرسال سفينتين حربيتين ومروحيات لدعم إسرائيل
  • قام رئيس الوزراء ريشي سوناك بزيارة تل أبيب.
بريطانيا روسيا فرنسا الصين الولايات المتحدة مجلس الأمن الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن غزة

مواد متعلقة

وزير الإعلام الفلسطينى السابق: هناك عناد إسرائيلى مبالغ فيه للاستمرار بالعمل العسكرى

"القاهرة الإخبارية": الأمين العام للأمم المتحدة يتفقد طائرة مساعدات فى مطار العريش

الأكثر قراءة

أماكن انطلاق مظاهرات مصر اليوم لدعم فلسطين وموعدها

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

"الدستور" يكشف حقيقة حذف سيناء من خرائط "جوجل" الإلكترونية

"القاهرة الإخبارية": الأمين العام للأمم المتحدة يتفقد طائرة مساعدات فى مطار العريش

"إكسترا نيوز" تكشف هوية الأجانب الذين يغادرون معبر رفح اليوم

"هيرجعونا لأيام مرتضى تانى".. مرشح يعلن الطعن ببطلان انتخابات الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

مدحت بشاى

تصعيدًا بتصعيد.. إنها قضيتنا

لواء. محسن الفحام

الانتفاضة والوعى الوطنى

سارة الشلقاني

الرئيس وغزة.. رسائل غيرت مجرى الحرب

ماجد حبته

منتدى الحزام والطريق

وائل لطفي

أين تقع النقب؟

عبدالرحيم كمال

عبدالرحيم كمال: سعيد ومتفائل بعودة الوعى لفعل المستحيل

جرجس شكرى

أمريكا تكره أمريكا وتحب إسرائيل

صور

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط

قصة اتفاقية أوسلو.. لماذا رفضت إسرائيل تطبيق الاتفاق التاريخى بشأن فلسطين؟

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى