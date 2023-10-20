الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير الإعلام الفلسطينى السابق: هناك عناد إسرائيلى مبالغ فيه للاستمرار بالعمل العسكرى

غزة
غزة

قال الدكتور نبيل عمرو، وزير الإعلام الفلسطينى السابق، إن هناك إصرارا إسرائيليا على تجاهل المواقف الدولية المتنامية ضد العدوان القائم الآن على قطاع غزة، عكس البداية التي كان فيها تشجيع لإسرائيل على هذا العدوان.

 وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق زووم بالنشرة الإخبارية على قناة "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة: “الآن بدأت تتفرق الأمور من حول إسرائيل، وبالتالي هناك عناد إسرائيلي مبالغ فيه للاستمرار بالعمل العسكري، وهنالك أيضا تحضيرات جدية للعمل البري وهذا ما سيؤدي إلى مضاعفة الخسائر التي بلغت حتى الآن ما يزيد على 4 آلاف شهيد، بجانب عشرات الآلاف من الجرحى ولا يُعرف ما هو عدد من هم تحت الأنقاض”.

وكشف أن الوضع الآن في قطاع غزة يحتاج إلى تكثيف التحرك السياسي والذي تقوده عمليا مصر، حيث تقوم بالاتصالات الدائمة مع الإدارة الأمريكية من أجل فتح معبر رفح، الأمر الذي بات ضروريا للغاي، نظرا للمستوى الذي بلغته الكارثة الإنسانية داخل القطاع، حيث لا يوجد أبسط مقومات الحياة الإنسانية.

فتح معبر رفح

وتابع: نأمل في الفترة القادمة أن يفتح معبر رفح وأن يصل الدعم لأهلنا في غزة، ثم بعد ذلك نعول كثيرا على المؤتمر الإقليمي الدولي الذي سيعقد في القاهرة يوم السبت، والذي يبدو أن به استجابات واسعة من قبل دول العالم، لطرح قضية غزة والقضية الفلسطينية من أساسها.

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