الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير التنمية الاجتماعية الفلسطينى: الاحتلال وضع قيودًا على صلاة الجمعة اليوم

أحمد مجدلاني،
أحمد مجدلاني،

كشف الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

إغلاق شامل

وأكد  خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المدن والقرى الفلسطينية تعرضت لعملية إغلاق شامل من الاحتلال الإسرائيلي.

وقال: "هناك نحو 163 نقطة وحاجزا عسكريا أقامها الاحتلال لإغلاق وعزل المدن الفلسطينية.

ولفت الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إلى أن الاحتلال وضع قيودا على صلاة الجمعة اليوم وحدد الصلاة لمن هم فوق الـ60 عاما.

غزة قطاع غزة فلسطين قوات الاحتلال وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني

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