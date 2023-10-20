وزير التنمية الاجتماعية الفلسطينى: الاحتلال وضع قيودًا على صلاة الجمعة اليوم

كشف الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

إغلاق شامل

وأكد خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المدن والقرى الفلسطينية تعرضت لعملية إغلاق شامل من الاحتلال الإسرائيلي.

وقال: "هناك نحو 163 نقطة وحاجزا عسكريا أقامها الاحتلال لإغلاق وعزل المدن الفلسطينية.

ولفت الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إلى أن الاحتلال وضع قيودا على صلاة الجمعة اليوم وحدد الصلاة لمن هم فوق الـ60 عاما.