الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

صحيفة عبرية: 80% من الإسرائيليين يحملون نتنياهو مسئولية الفشل أمام المقاومة الفلسطينية

نتنياهو
نتنياهو

ذكرت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الجمعة، في استطلاع للرأي، أن 80 % من الإسرائيليين يحملون رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مسئولية الفشل وضحايا الهجوم من  قطاع غزة.

وبرأي 80% من الإسرائيليين أنه كان ينبغي على نتنياهو أن يعلن علنا أنه يقبل المسئولية عن الفشل الذي أدى إلى العملية في قطاع غزة.

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وكانت الإجابة على سؤال هل كان نتنياهو قد قبل المسئولية عما حدث في قطاع غزة، على غرار قادة الجيش ورئيس الشاباك، واضحة أيضا في الانقسام حسب نوايا التصويت، فبينما يعتقد 98% من ناخبي يش عتيد و97% من ناخبي معسكر الدولة أن الإجابة على السؤال إيجابية، يعتقد 69% من ناخبي الليكود أيضًا أن رئيس الوزراء يجب أن يتحمل المسؤولية، بينما عارض ذلك 17% فقط من ناخبي الليكود، جميع المستطلعين، 8% فقط يعتقدون أن نتنياهو لا ينبغي أن يتحمل مسئولية ما حدث.

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وتم إجراء الاستطلاع يومي 18 و19 أكتوبر الجاري، وأجاب عليه 510 مشاركين، وهم عينة ممثلة للسكان البالغين في إسرائيل بعمر 18 سنة فما فوق، من اليهود والعرب، وكان الحد الأقصى لخطأ العينة 4.3%.

استشهاد 21 فلسطينيًا وإصابة 79 جراء قصف الاحتلال لمنازل فى خان يونس

 واستشهد 21 فلسطينيًا على الأقل وأصيب 79 آخرون، معظمهم من الأطفال والنساء، اليوم الجمعة، في قصف إسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر بالقطاع، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف 6 منازل مأهولة بالسكان بالتزامن في خان يونس، ما أدى لارتقاء 21 شهيدًا و79 جريحًا معظمهم من النساء والأطفال، نقلوا إلى مستشفى ناصر في خان يونس، مشيرة إلى أن 8 من الشهداء من عائلة واحدة.

كما قصفت قوات الاحتلال مدينة غزة وتركز القصف على حيي الزيتون والشجاعية، ما تسبب في هدم عدة منازل، كما تواصل القصف على عدة مناطق في قطاع غزة.

معاريف نتنياهو قطاع غزة إسرائيل الاحتلال

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