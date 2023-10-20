الجمعة 20 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استشهاد 21 فلسطينيًا وإصابة 79 جراء قصف الاحتلال لمنازل فى خان يونس

قصف الاحتلال
قصف الاحتلال

ارتقى 21 فلسطينيًا على الأقل وأصيب 79 آخرون، معظمهم من الأطفال والنساء، اليوم الجمعة، في قصف إسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر بالقطاع، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف 6 منازل مأهولة بالسكان بالتزامن في خان يونس، ما أدى لارتقاء 21 شهيدًا و79 جريحًا معظمهم من النساء والأطفال، نقلوا إلى مستشفى ناصر في خان يونس، مشيرة إلى أن 8 من الشهداء من عائلة واحدة.

كما قصفت قوات الاحتلال مدينة غزة وتركز القصف على حيي الزيتون والشجاعية، ما تسبب في هدم عدة منازل، كما تواصل القصف على عدة مناطق في قطاع غزة. 

وفي أحدث حصيلة لوزارة الصحة الفلسطينية، قالت إن 3785 شهيدا ارتقوا في القطاع، بينما أصيب أكثر من 12 ألف جريح، منذ بدء العدوان في السابع من الشهر الجاري.

قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي تقتحم رام الله والبيرة

txt

“القاهرة الإخبارية”: الاحتلال الإسرائيلي يدمر 10 مباني سكنية بمنطقة الزهراء بوادي غزة

txt

ألمانيا تعتزم زيادة مساعدات الإغاثة إلى غزة لـ50 مليون يورو

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مدينتي رام الله والبيرة، بوسط الضفة الغربية من عدة محاور.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت عدة أحياء وسط المدينتين، وسيرت آلياتها في أحياء عين مصباح والإرسال وبطن الهوى، ورام الله التحتا.

وأكدت المصادر أن مواجهات اندلعت في منطقة رام الله حيث أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الصوت دون أن يبلغ عن إصابات.

الأطفال والنساء قصف إسرائيلي جنوب قطاع غزة خان يونس الطيران الحربى الإسرائيلى قوات الاحتلال

مواد متعلقة

تحركات إقليمية ودولية مكثفة.. البرلمان العربى يواصل جهوده لوقف مجازر الاحتلال

قصف غزة.. متظاهرون يرفضون حملة الإبادة ضد الفلسطينيين

حذر من كارثة في غزة.. مؤتمر وزراء البيئة في العالم الإسلامي يدين التصعيد الإسرائيلي

وسائل الإعلام العالمية تبرز رفض الرئيس السيسى مخطط تهجير الفلسطينيين

سفير مصر السابق لدى إسرائيل: الرئيس السيسى لم يدخر وسعًا فى التواصل مع قيادات العالم من أجل فلسطين

مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية: ندعم موقف مصر الرافض لمخطط التهجير

الأمم المتحدة تدخل فى مسار جديد للتعاون مع الصين

"تاج الدين": الرئيس السيسى يولى اهتمامًا كبيرًا بالمشروع القومى لتصنيع مشتقات البلازما

الأكثر قراءة

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

"الدستور" يكشف حقيقة حذف سيناء من خرائط "جوجل" الإلكترونية

عاجل.. تقارير أجنبية تسلط الضوء على التأكيدات المصرية بفتح معبر رفح اليوم

عاجل.. مراسل "إكسترا نيوز" من رفح: وصول المستشفى الميدانى فى انتظار فتح المعبر

أنغام ترد على وقاحة أفيخاى: "ما تستحقش الأدب فى الكلام ولا التعامل"

عاجل.. عيار 21 يواصل ارتفاعه.. أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 20-10-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الانتفاضة والوعى الوطنى

سارة الشلقاني

الرئيس وغزة.. رسائل غيرت مجرى الحرب

ماجد حبته

منتدى الحزام والطريق

وائل لطفي

أين تقع النقب؟

عبدالرحيم كمال

عبدالرحيم كمال: سعيد ومتفائل بعودة الوعى لفعل المستحيل

جرجس شكرى

أمريكا تكره أمريكا وتحب إسرائيل

إبراهيم عبدالمجيد

كذبتان.. جريمة معاداة السامية وقتل المدنيين فى المستوطنات

ياسر ثابت

ياسر ثابت: مصر تعى كل المخططات.. ولن يتم تصدير الصراع لدول مجاورة

صور

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط

قصة اتفاقية أوسلو.. لماذا رفضت إسرائيل تطبيق الاتفاق التاريخى بشأن فلسطين؟

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى