الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ألمانيا تعتزم زيادة مساعدات الإغاثة إلى غزة لـ50 مليون يورو

وزيرة الخارجية الألمانية
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن ألمانيا ستزيد مساعدات الإغاثة للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة 50 مليون يورو (52.91 مليون دولار)، مع تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها 2.3 مليون شخص هناك.
 

وقالت بيربوك للصحفيين في عمّان، حيث التقت بنظيرها الأردني في إطار جولة إلى المنطقة تشمل أيضا إسرائيل ولبنان، إن المساعدات الألمانية ستدعم منظمات دولية مثل برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأضافت: "هذا الوضع المتأزم، والذي نتج عن الهجمات الإرهابية المروعة من قبل حماس، يعني أيضا وضعا إنسانيا كارثيا في غزة".

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