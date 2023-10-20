“القاهرة الإخبارية” تعرض على الهواء عمليات استهداف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” على الهواء مباشرة عمليات الاستهداف المستمرة من الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

الاحتلال يسعى لمزيد من الشهداء في قطاع غزة

وأظهر البث استهداف أكثر من مواقع متجاورة حتى يحدث خسائر متعمدة في قطاع غزة مما يؤدي إلى مزيد من الشهداء والمصابين، وبحسب الإحصائيات الرسمية وصلت عدد الحالات لأكثر من 4000 شهيد وأكثر من 12 ألف مصاب.

وأكدت أن منظمات "الأونروا" أقامت مخيمات لاستقبال النازحين في أكثر من موقع، لتزداد أعدادهم خاصة في المدارس التي تستقبل نصف عدد النازحين، فيما تحاول تقديم المياه الصالحة للشرب والطعام والفراش ولكن يبدو أن الإمدادات بدأت تنفذ نتيجة الحصار المتواصل من الاحتلال الإسرائيلي.