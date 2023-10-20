الجمعة 20 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأمم المتحدة: القصف الإسرائيلى دمر 30% من الوحدات السكنية فى غزة

القصف الإسرائيلي
القصف الإسرائيلي

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، في نبأ عاجل، عن أن القصف الإسرائيلي دمر 30% من الوحدات السكنية في غزة، وذلك عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

مصر هى أساس عملية السلام

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قد قال خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري: إن مصر هي أساس عملية السلام، وهي الوحيدة القادرة على نزع فتيل العنف ووقف إطلاق النار.

وتابع: يجب حماية المدنيين، مشيرًا إلى أن الهجوم على المستشفيات والمدارس يخالف القانون الدولي.

القصف الإسرائيلى القصف الإسرائيلي علي غزة الوحدات السكنية في غزة غزة الوحدات السكنية دمر 30 من الوحدات السكنية

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": رئيس الوزراء البريطانى يتوجه إلى مصر لإجراء محادثات بشأن الوضع فى غزة

اتحاد جامعة حلوان يتحدث عن الوقفات الاحتجاجية الطلابية تأييدًا لرؤية الرئيس السيسى

برلمانية تعلق على التأييد الشعبي لرؤية الرئيس السيسي بشأن الأحداث في غزة

برلمانية: الرئيس السيسى يكثف الجهود لاحتواء الأحداث ومحاولة التهدئة (فيديو)

دور التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى دعم غزة (فيديو)

رئيس حزب الجيل: مشاهد وقفات المصريين تدل على أن الشعب على قلب رجل واحد

نموذج يحتذى به.. "إكسترا نيوز" ترصد أبرز محطات العلاقات المصرية الأردنية

مستهدف من الإخوان.. محمد الباز: ارفعوا أيديكم عن محمد صلاح

الأكثر قراءة

أماكن انطلاق مظاهرات مصر اليوم لدعم فلسطين وموعدها

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

"الدستور" يكشف حقيقة حذف سيناء من خرائط "جوجل" الإلكترونية

"القاهرة الإخبارية": الأمين العام للأمم المتحدة يتفقد طائرة مساعدات فى مطار العريش

"إكسترا نيوز" تكشف هوية الأجانب الذين يغادرون معبر رفح اليوم

"هيرجعونا لأيام مرتضى تانى".. مرشح يعلن الطعن ببطلان انتخابات الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

مدحت بشاى

تصعيدًا بتصعيد.. إنها قضيتنا

لواء. محسن الفحام

الانتفاضة والوعى الوطنى

سارة الشلقاني

الرئيس وغزة.. رسائل غيرت مجرى الحرب

ماجد حبته

منتدى الحزام والطريق

وائل لطفي

أين تقع النقب؟

عبدالرحيم كمال

عبدالرحيم كمال: سعيد ومتفائل بعودة الوعى لفعل المستحيل

جرجس شكرى

أمريكا تكره أمريكا وتحب إسرائيل

صور

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط

قصة اتفاقية أوسلو.. لماذا رفضت إسرائيل تطبيق الاتفاق التاريخى بشأن فلسطين؟

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى