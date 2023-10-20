الأمم المتحدة: القصف الإسرائيلى دمر 30% من الوحدات السكنية فى غزة

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، في نبأ عاجل، عن أن القصف الإسرائيلي دمر 30% من الوحدات السكنية في غزة، وذلك عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

مصر هى أساس عملية السلام

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قد قال خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري: إن مصر هي أساس عملية السلام، وهي الوحيدة القادرة على نزع فتيل العنف ووقف إطلاق النار.

وتابع: يجب حماية المدنيين، مشيرًا إلى أن الهجوم على المستشفيات والمدارس يخالف القانون الدولي.