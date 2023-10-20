بعد مجزرة الاحتلال.. أبرز المعلومات عن مخيم نور شمس

تصدر السؤال عن مخيم نور شمس محركات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية، بعد ارتفاع حصيلة المجزرة التى ارتكبتها قوات الاحتلال فى مخيم "نور شمس" لذلك ينشر "الدستور" أبرز المعلومات عنه.

مخيم نور شمس

نور شمس هو مخيم للاجئين في الشمال الغربي من الضفة الغربية ويبعد حوالي 3 كيلو متر عن شرق مركز مدينة طولكرم حيث لجأ أوائل لاجئي اﻟﻤﺨيم إلى منطقة جنين حتى دمرت عاصفة ثلجية خيامهم وأرغمتهم على الانتقال إلى منطقة طولكرم.

وتم تأسيس المخيم في عام 1952 على يد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) لاستيعاب اللاجئين الفلسطينيين الذين فروا من مناطقهم في فلسطين خلال النكبة عام 1948، وتعتبر مساحة المخيم صغيرة، وتبلغ مساحته حوالي 0.25 كيلومتر مربع، ويعيش فيه حوالي 12,000 شخص.

ويعاني سكان المخيم من ظروف صعبة بسبب الازدحام، ونقص المرافق والخدمات الأساسية، بما في ذلك الماء والصرف الصحي والكهرباء، وهذا يجعل الحياة في المخيم صعبة للغاية.

وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن سكان المخيم يحاولون العيش بكرامة والتغلب على الصعوبات التي يواجهونها، وهم يعملون بجد لتحسين ظروفهم المعيشية.

الوضع الاقتصادي في المخيم

يتميز الوضع الاقتصادي في المخيم بارتفاع معدلات البطالة بسبب غياب فرص العمل في المنطقة، ويعتبر الاكتظاظ مشكلة أخرى في مخيم نور شمس، بالإضافة إلى قلة الأنشطة المخصصة للأطفال والشباب. لقد أدرك موظفو التعليم في الأونروا هذه المشكلة واستجابة لذلك قاموا بتقديم أنشطة ما بعد المدرسة وفصول إضافية لتنمية المهارات. وبفضل هذه الجهود الإضافية، حصلت المدارس في المخيم على العديد من شهادات التقدير.

التعليم

يضم مخيم نور شمس مدرستيم تابعتين للأونروا، واحدة للإناث وأخرى للذكور، وتقدم كلتاهما خدمات تعليمية لما مجموعه 1536 بحسب بيانات العام الدراسي 2022/2023.

الصحة

يقدم المركز الصحي في مخيم نور شمس للاجئين خدمات الرعاية الصحية الأولية، بما في ذلك خدمات الصحة الانجابية ورعاية الرضع والاطفال واللقاحات والفحوصات الطبية وعلاج الأمراض المعدية وغير المعدية والاستشارات النفسية، ويتواجد في المركز طبيب اسنان وتتوفر اجهزة مخصصة للأشعة السينية.