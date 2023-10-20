الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

تأييدًا لقرار الرئيس.. وقفة احتجاجية بالجامع الأزهر تضامنًا مع فلسطين (صور)

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة

دعا الجامع الأزهر الشريف، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، جموع الشعب المصري لوقفة احتجاجية عقب صلاة الجمعة اليوم، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي.

وأكد الدكتور هاني عودة، مدير الجامع الأزهر، أنه سيتم أداء صلاة الغائب على شهداء فلسطين الأبية، بحضور كبير من قيادات الأزهر الشريف، وسوف يتقدم المصلين فضيلة د. محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وكل من: د. نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وسحر نصر المدير التنفيذي لبيت الزكاة المصري.

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الضويني وعياد يؤديان صلاة الجمعة في الجامع الأزهر (صور)

 وكما يحضر الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور محمود الهوارى الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور أسامة الحديدي مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والدكتور وليد أبوالعينين مدير عام أمن المشيخة، والدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر.

 

دعم القضية

ياتي ذلك في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أ. د أحمد الطيب، وتأييدًا لقرارات رئيس الجمهورية، وفي إطار دعم القضية الفلسطينية ونصرة الأقصى ومؤازة المرابطين المدافعين عن أرضهم.

وصل قبل قليل، الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، ويرافقة الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية،  وعدد من قيادات الأزهر الشريف، إلى الجامع الأزهر لأداء صلاة الجمعة.

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة
صلاة الجمعة
صلاة الجمعة
صلاة الجمعة
صلاة الجمعة
صلاة الجمعة
صلاة الجمعة
صلاة الجمعة
صلاة الجمعة
صلاة الجمعة
صلاة الجمعة
الجامع الأزهر الشريف الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف عقب صلاة الجمعة شهداء فلسطين الأبية صلاة الغائب

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