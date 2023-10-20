الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

صحيفة سعودية: فلسطين "قضية مركزية" للمملكة

غزة
غزة

أكدت صحيفة "الرياض" السعودية أن فلسطين تشكل بالنسبة للمملكة قضيةً مركزيةً، فالمملكة تدعم الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه الوطنية وإقامة دولته المستقلة.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان (مسار السلام) إن الدعم السعودي لهذه القضية العادلة يأتي على صعد عديدة منها الدعم السياسي، فالمملكة تؤيد إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على أساس حل الدولتين، وتعتبر حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية أمرًا لا يمكن التنازل عنه، بالإضافة إلى الدعم المالي الذي قدمته وتقدمه للسلطة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، المتمثل في مساعدات إنسانية وتنموية، ودعم مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية في الأراضي الفلسطينية. 

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تعزيز موقف الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية

وأوضحت أن المملكة توظف جهودها الدبلوماسية لتعزيز موقف الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، وتعبئة الدعم الدولي لصالح القضية الفلسطينية من أجل تحقيق العدالة والسلام في المنطقة، وتعزيز استقرار الشعب الفلسطيني على أرضه.
وأشارت إلى أنه في الوقت الذي كان يتطلع فيه الجميع إلى الجهود التي أطلقتها المملكة في تنشيط عملية السلام بالتعاون مع جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ومصر والأردن، لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، يأتي التصعيد العسكري في غزة والعدوان الإسرائيلي الذي انتهج سياسة العقاب الجماعي والعمل على تهجير الشعب الفلسطيني في عدوان غير مسبوق ليقوض هذه الجهود. 

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ولفتت إلى أنه أمام هذا العدوان تحركت الدبلوماسية السعودية بقيادة ولي العهد من أجل وقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء، حيث كثف التواصل مع قادة العالم من أجل العمل على التهدئة ووقف التصعيد القائم ورفع الحصار عن غزة، وتهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام.

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