"القاهرة الإخبارية": طيران الاحتلال يشن سلسلة غارات عنيفة على جنوب غزة

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بأن طيران الاحتلال شن سلسلة غارات عنيفة على مناطق جنوب غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف مدينة غزة، ما تسبب فى سقوط شهداء ومصابين وهدم المنازل فى غزة.

وفي أحدث حصيلة لوزارة الصحة الفلسطينية، قالت إن 3785 شهيدا ارتقوا في القطاع، بينما أصيب أكثر من 12 ألف جريح، منذ بدء العدوان في السابع من الشهر الجاري.

100 غارة على مواقع عدة في غزة

كما أعلن الاحتلال الإسرائيلي أنه شن الليلة أكثر من 100 غارة على مواقع عدة في غزة، وذلك وفقا لموقع "روسيا اليوم" فيما قال مسئول إسرائيلي إن تدمير غزة سيضر بجهود الجيش، لأن "مقاتلي حماس ينتظروننا تحت الأرض".

وقال نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في الاحتياط، يائير غولان، إن "من يدعو إلى تدمير غزة من الجو قبل الاجتياح البري، لم يقرأ التاريخ العسكري. من أحد الاستنتاجات الكبيرة من حصار ستالينغراد، أن ما أضر الألمان تدميرهم لستالينغراد ما حولها إلى مخابئ متكاملة ومفاجئة للجيش السوفييتي"، وفق تعبيره.

وأضاف غولان أن "حماس لا تنتظرنا في الطابق العاشر بل في أنفاق تحت الأرض. تدمير غزة سيضر بجهود الجيش".

يأتي ذلك، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "هاجم خلال هذه الليلة أكثر من 100 هدف عملياتي للمنظمات في قطاع غزة، ما أدى إلى تدمير ممرات الأنفاق ومستودعات الذخيرة والعشرات من مقرات العمليات".

وأضاف الاحتلال الإسرائيلي في بيانه أنه "خلال الهجمات، قام الاحتلال والشاباك بتصفية عنصر كان في القوة البحرية التابعة لمنظمة حماس، وقد شارك في العمليات القاتلة في غلاف غزة، كما تم في عملية مستهدفة أيضا إحباط خلية مرتبطة بالقوات الجوية التابعة للمنظمة كانت تخطط لإطلاق صواريخ على طائرة".

وتابع البيان أنه "في إطار الهجمات، تم تدمير البنية التحتية والأسلحة الموجودة في مسجد بحي جباليا، والذي كان يستخدم، من بين أمور أخرى، كنقطة مراقبة وكمكان لتجمع المرتبطين بمنظمة حماس".