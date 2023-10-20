أخبار فاتتك| استشهاد 12 فلسطينيا في قصف إسرائيلي وألمانيا تعتزم زيادة المساعدات إلى غزة

شهدت الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية والفنية، وغيرها، ترصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

عاجل.. استشهاد 12 فلسطينيا فى مداهمة وقصف إسرائيلي لمخيم نور شمس

قال مسؤولون فلسطينيون إن القوات الإسرائيلية داهمت ونفذت ضربة جوية في مخيم للاجئين الفلسطينيين بالضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد 12 شخصا على الأقل، فيما ذكرت الشرطة الإسرائيلية أن شرطيا قتل خلال المداهمة.

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أسعار الفراخ.. بورصة الدواجن فى مصر اليوم الجمعة 20-10-2023

واصلت أسعار الدواجن ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث سجلت الدواجن البيضاء 65 جنيهًا للكيلو في بورصة الدواجن الرئيسية، وتصل إلى المستهلك بسعر 75 جنيهًا، ويختلف سعرها حسب المنطقة السكنية، بينما استقر سعر كرتونة البيض عند نفس المستوى السعري الذي سجلته منذ تطبيق مبادرة رئيس مجلس الوزراء لخفض الأسعار.

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عبد المنعم يقترب من الغياب عن مواجهة سيمبا.. وربيعة البديل

اقترب محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الغياب عن مباراة المارد الأحمر أمام سيمبا التنزاني، ويحل الأهلي ضيفًا على سيمبا التنزاني في السادسة مساء اليوم الجمعة في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الNفريقي.

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طارق فهمى لـ"الشاهد": مصر دفعت الكثير ثمنًا للسلام ولن تدفع التكلفة مرتين

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر دفعت الكثير ثمنًا للسلام، ولن تدفع التكلفة مرتين.

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ألمانيا تعتزم زيادة مساعدات الإغاثة إلى غزة لـ50 مليون يورو

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن ألمانيا ستزيد مساعدات الإغاثة للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة 50 مليون يورو (52.91 مليون دولار)، مع تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها 2.3 مليون شخص هناك.

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