الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. استشهاد 12 فلسطينيا فى مداهمة وقصف إسرائيلى لمخيم نور شمس

قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي

قال مسؤولون فلسطينيون إن القوات الإسرائيلية داهمت ونفذت ضربة جوية في مخيم للاجئين الفلسطينيين بالضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد 12 شخصا على الأقل، فيما ذكرت الشرطة الإسرائيلية أن شرطيا قتل خلال المداهمة.

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وقال الجيش الإسرائيلي إن الضربة، وهي استخدام نادر للقوة الجوية في الضفة الغربية، استهدفت مجموعة من الفلسطينيين "شكلوا تهديدا للجنود في المنطقة"، وأضاف أنه اعتقل 10 فلسطينيين خلال المداهمة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية للسلطة الفلسطينية (وفا) إن عشرات الفلسطينيين أصيبوا خلال مواجهات في مخيم نور شمس للاجئين المحاذي لمدينة طولكرم بالقرب من الحدود مع إسرائيل.

وقال الجيش إنه نفذ المداهمة أمس الخميس في نور شمس "للقبض على مشتبه بهم مطلوبين وتدمير البنية التحتية للإرهاب ومصادرة الأسلحة".

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن أحد عناصر خدمة الاحتياط الذي كان جزءا من وحدة سرية قتل خلال المداهمة، ولم تقدم تفاصيل.

وذكرت (وفا) أن سبعة من القتلى نُقلوا إلى المستشفى، بينما الخمسة الآخرون في مسجد داخل المخيم.

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