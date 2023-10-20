عبد المنعم يقترب من الغياب عن مواجهة سيمبا.. وربيعة البديل

اقترب محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الغياب عن مباراة المارد الأحمر أمام سيمبا التنزاني.

ويحل الأهلي ضيفًا على سيمبا التنزاني في السادسة مساء اليوم الجمعة في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الNفريقي.

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عبد المنعم يعاني من تورم في القدم

ويعاني محمد عبد المنعم، مدافع الأهلي، من تورم في القدم، ويخضع لبرنامج علاجي مكثف وهو ما يزيد من صعوبة مشاركته في مباراة سيمبا.

وبدأ الجهاز الفني للمارد الأحمر، بقيادة مارسيل كولر، في تجهيز رامي ربيعة الذي ارتفعت أسهم مشاركته في مباراة سيمبا التنزاني بسبب إصابة محمد عبد المنعم وغموض موقفه من اللحاق بالمباراة.

وعاد رامي ربيعة للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية قبل أيام بعد تعافيه من الإصابة بخراج في باطن القدم.

الأهلي يرتدي الطاقم الأسود أمام سيمبا تضامنًا مع غزة

على صعيد آخر، تقرر ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الطاقم الأسود بالكامل المكون من القميص الأسود والشورت الأسود والجوارب السوداء في مباراة سيمبا التنزاني بالدوري الأفريقي المقرر إقامتها اليوم الجمعة.

قرار الأهلي بارتداء الزي الأسود الكامل، جاء ذلك تضامنًا مع القضية الفلسطينية وحدادًا على أرواح شهداء غزة الذين راحوا ضحية القصف الوحشي من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وسيحل الأهلي ضيفًا على سيمبا التنزاني غدا الجمعة في السادسة مساء ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأفريقي.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد أصدر عدة قرارات أمس الأربعاء، أبرزها إيقاف البث على كافة المنصات الرسمية للنادي والموقع الرسمي وكذلك قناته التليفزيونية، تضامنًا مع فلسطين، ورفضًا للعدوان الظالم الذي يتعرض له للشعب الفلسطيني.

كما قرر الأهلي دعوة أعضاء النادي في كافة فروع النادي الأربعة (الجزيرة - الشيخ زايد - مدينة نصر - التجمع الخامس) للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني.

كما تقرر ارتداء كل فرق النادي الأهلي الرياضية شارات سوداء في جميع الملاعب، حدادًا على أرواح الشهداء في فلسطين.

وأعلن مجلس إدارة النادي، تخصيص العائد المالي من تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل في الدوري الأفريقي لكرة القدم، لصالح الإخوة في فلسطين.